تفنيد الأكاذيب.. منتجون: "لائحة الأجور" مفبركة لإثارة الفتنة فى الوسط الفنى

نشر مجهولون على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، لائحة مزعومة لأجور الفنانين والعاملين فى المجال الدرامى فى مصر، وهو ما دفع أهل الفن وعددًا من المنتجين لتفنيد ما ورد فى هذه اللائحة من أكاذيب، مؤكدين أنها لم تصدر عن أية جهة فنية، وأنها مفبركة.

ورأى فنانون أن نشر مثل هذه اللوائح لا يستهدف إلا إثارة البلبلة والفتنة داخل الوسط الفنى فى مصر، وشغل الفنانين عن حالة العطاء والثراء الفنى الحالية وقبل موسم درامى مرتقب.

جمال العدل: تأسيس «اتحاد المنتجين» يحافظ على مكتسبات المرحلة الماضية

نفى المنتج جمال العدل صحة لائحة الأجور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعى، مضيفًا أنها تزعم تقسيم شركات الإنتاج للعاملين بالوسط الفنى إلى فئات متعددة.

وقال «العدل» إن تلك اللائحة المنتشرة ليست صحيحة على الإطلاق، مضيفًا: «مضروبة ومفبركة، ولا صحة لها من الأساس، وتهدف لإثارة البلبلة فى الوسط»، مشيرًا إلى أنه على المستوى الشخصى وصلته عدة قوائم تصنف العاملين فى الوسط الفنى، وجميعها مفبركة.

وتابع: «الأسماء المكتوبة فى اللائحة المزعومة تضع تصنيفًا وترتيبًا معينًا لكل شخص، وهو أمر واقعى، ما يؤكد للعيان أنها غير صحيحة ومفبركة، ولا نعرف من أصدرها حتى الآن، والهدف منها إثارة الجدل لا أكثر، وعملية الإنتاج لا تُدار بتلك الطريقة على الإطلاق، والأجور لها أسس تقام عليها».

ونفى مسئوليته عن تلك القوائم، مؤكدًا أنه لا يعرف عنها شيئًا، لافتًا إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تدشين اتحاد منتجى مصر لتطوير الصناعة فى مصر، وتجرى حاليًا اجتماعات تنسيق بين المشاركين فى الإنتاج، ضمن محاولة لتقديم أعمال درامية مميزة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن فكرة تأسيس الاتحاد استهدفت الحفاظ على المكتسبات التى حدثت خلال السنوات الماضية من جهد وتنظيم وتنسيق، وبهدف البناء عليها خلال الفترة المقبلة؛ من خلال التنسيق بين كل عناصر الصناعة التى تتطلب أموالًا طائلة بسبب التضخم العالمى الذى حدث مؤخرًا، ما يهدد بتوقف عجلة الإنتاج الفنى بشكل كبير.

كريم أبوذكرى: بعض العاملين حاولوا المبالغة فى أجورهم

قال المنتج كريم أبوذكرى، عضو اتحاد منتجى مصر، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من لائحة أجور غير حقيقى بالمرة، ولا علاقة له بالواقع على الإطلاق.

وبين أن فكرة تأسيس اتحاد منتجى مصر جاءت بغرض تطوير صناعة الدراما والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن هناك بعض المحاولات لمضاعفة الأجور فى بعض القطاعات، وهو ما قد يدمر الصناعة.

وتابع: «يجب أن يراعى جميع عناصر صناعة الإبداع حاليًا، وجود أزمة عالمية فرضت على العالم بأكمله وليس مصر فقط»، مشيرًا إلى أن بعض العاملين فى سوق الدراما حاولوا مؤخرًا المبالغة فى أجورهم بنسب تصل إلى ١٠٠٪.

وعبر عن استيائه من تعامل الكثيرين مع قوائم الأجور المفبركة وكأنها حقيقية، مؤكدًا أن ما ورد فى هذه القوائم لا أساس له من الصحة، مطالبًا بتحرى الدقة فى مثل هذه الأمور بدلًا من تداول هذه القوائم غير الحقيقية.

طارق الشناوى: غير حقيقية ولا علاقة لها بالواقع

قال الناقد الفنى طارق الشناوى إن فكرة لائحة الأجور طبيعية وموجودة فى كل مكان، لكن لا تعلن عادة لأنها تضايق البعض، موضحًا: «كما فى الحياة، هناك طبيب يحصل على أجر ٢٠٠ جنيه وآخر يحصل على ٥ آلاف، هى مسألة متعارف عليها وفقًا للكفاءة والمهارة وغيرهما من الأمور».

وأشار «الشناوى» إلى أن قوائم الأجور التى ظهرت مؤخرًا غير حقيقية «هذه القوائم بعيدة عن المنطق؛ فنرى اسمًا ليس له خبرة بالإخراج فى الفئة الأولى مع الأكثر خبرة وموهبة، وهناك مبدعون لم يتواجدوا فى القوائم وهذا ما يسبب مشكلات وحساسيات بسبب رؤية البعض أن الأمر غير مطابق للمنطق، وهناك من يقول أنا خارج التصنيف».

أحمد عبدالعاطى: مجهولة المصدر وغير منطقية والجميع استاء منها

المنتج أحمد عبدالعاطى، عضو اتحاد منتجى مصر، نفى صحة لائحة أجور الفنانين المزعومة التى تقسم العاملين فى مجال الصناعة إلى فئات، مؤكد أن هذه اللائحة استاء منها كل من قرأها، وهى غير منطقية بالمرة.

وتابع أن هذه اللائحة المفبركة مجهولة المصدر وغير معلوم من الذى نشرها بين الناس، مؤكدًا رفضه الشخصى لها تمامًا، مشيرًا إلى أن اجتماعات المنتجين مع الشركة المتحدة لم تتطرق إلى وضع أى تصنيفات للفنانين؛ بل كانت من أجل التشاور والعمل على النهوض بالصناعة والفن المصرى، ما سينعكس حتمًا على كل الصناع. وتابع أن كل صناعة لا بد لها من ضوابط ومعايير تنظمها، خصوصًا فى ظل متغيرات عديدة قد حدثت فى الأعوام القليلة الماضية، والفنان سواء أمام الكاميرا أو خلفها هو أحد الأركان الرئيسية والأساسية لهذه الصناعة، وعلى الجميع التكاتف لحماية صناعة الفن المصرى.

مها سليم: هناك من يسعى لإثارة الفتنة داخل الوسط

نفت المنتجة مها سليم، عضو اتحاد منتجى مصر، صحة لائحة الأجور المنتشرة، متسائلة من هو صاحب المصلحة فى تأجيج العاملين فى الوسط عبر فبركة لائحة مزيفة، وتسريبها بشكل خبيث لإثارة البلبلة والمشاحنات بين عناصر الصناعة؟

وقالت إن المنتجين لا يريدون تقليل الأجور على الإطلاق، ولن يقبل أحد بذلك فى ظل أزمة التضخم الحالية، لافتًا إلى أن هناك مساعى لتقنين أو علاج ظاهرة الارتفاع المبالغ فيه فى أجور بعض العناصر.

طارق الجناينى: تستهدف وقف مسيرة صناعة الفن

قال المنتج طارق الجناينى، عضو اتحاد منتجى مصر، إنه لا صحة لقوائم الأجوار المنتشرة حاليًا، التى تسببت فى أزمة بين عدد من العاملين فى المجال.

وقال «الجناينى»: «من يرى تلك اللوائح سيتأكد أنها مزيفة.. فمن أين خرجت؟ وأين توقيع الجهة التى أصدرتها؟ ولماذا جرى إصدارها فى الوقت الحالى؟»، لافتًا إلى أنها تثير أزمة فى الوسط فى الوقت الذى تتجه فيه صناعة الفن فى مصر إلى طريق التطوير.

وأشار إلى أن أطراف العملية الفنية والإنتاجية فى مصر مترابطة وتسير فى طريق واحد وهدفها دعم الصناعة ولا أحد يهدف إلى تعطيل المسيرة، وخلال الفترة المقبلة سيعقد اتحاد منتجى مصر اجتماعًا لبحث تقديم أعمال مميزة دون أن يؤثر ذلك على أى طرف من أطراف العملية الإنتاجية، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تحيط بالعالم كله، وعلى الجميع التكاتف.