الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. فتحى عبدالسميع ضيفًا على مركز جامعة القاهرة للغة العربية

فتحي عبد السميع
فتحي عبد السميع

يستضيف مركزجامعة القاهرة للثقافة واللغة العربية، الشاعر الكبير فتحي عبد السميع الحاصل على جائزة التفوق في الآداب لهذا العام وندوة حول تجربته في مجالات الإبداع، والبحث في علم الاجتماع.

يدير الحوار سعيد شحاتة، الباحث في الدراسات الأدبية وذلك في السادسة من مساء غدٍ، بمقر المركز أمام السفارة السعودية بالقرب من تمثال نهضة مصر.
فتحي عبدالسميع

وفتحى عبدالسميع مواليد قنا عام 1963، أحد أبرز شعراء الصعيد، وشارك في عدد من الجماعات الأدبية الهامة منها "جماعة أدبية"، و"جماعة أفراس"، كما شغل منصب أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورة "المشهد الشعري" عام 2009.

وتقلد منصب الأمين العام لمؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد 2011، ومنسق مهرجان الجنوب للشعر العربي، وعضو مجلس إدارة مركز "الثقافة اللا مادية" بجامعة جنوب الوادي.

وشارك عبدالسميع في تحرير عدد من المجلات الأدبية غير الدورية في الصعيد، مثل مجلة "بردية"، "الجنوبي"، و"أفراس"، كما له العديد من المقالات والقراءات النقدية في عدد من المجلات الثقافية، وتُرجمت بعض نصوصه إلى الإنجليزية، والألمانية.

أعمال فتحي عبدالسميع
من أبرز إسهاماته في الأدب، كتاب "الخيط فى يدى"، الصادر عن هيئة قصور الثقافة، و"تقطيبة المحارب"، و"خازنة الماء"، "كتاب حتحور"، "فراشة في الدخان"، وشارك في تأليف عدد من الكتب مثل "الوعي الشفاهى والوعي الكتابي- المروى له في الخطاب الروائي، سينوغرافيا النص السردي، ثقافة الثأر وشعرية الهامة، ثقافة القبيلة ومستقبل الديمقراطية، القرآن الكريم وقصيدة النثر".

ونال عبدالسميع عددا من الجوائز المحلية والدولية، مثل جائزة القائمة القصيرة لـ جائزة الشيخ زايد عام 2016، جائزة المركز الأول فى مجال شعر الفصحى فى المسابقة المركزية لهيئة قصور الثقافة، جائزة صندوق التنمية، جائزة القوات المسلحة، جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الاجتماعية.

مركزجامعة القاهرة للثقافة واللغة العربية فتحي عبد السميع ثقافة الثأر وشعرية الهامة الخيط فى يدى سعيد شحاته

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