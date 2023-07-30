جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن آخر موعد للتقديم.. تعرف عليه

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي فى نسختها الثامنة عشرة، عن أن آخر موعد لتقديم الأعمال للمؤلفين والناشرين والمترجمين من جميع أنحاء الأول من أكتوبر 2023 فى المجالات التالية: "الأدب، الترجمة، المساهمة في تطوير الأمم، الثقافة العربية في لغات أخرى، أدب الأطفال، النقد الأدبي والفني، المؤلف الشاب، النشر والتكنولوجيا، تحرير المخطوطات العربية، والشخصية الثقافية لهذا العام".

وتستقبل الجائزة ترشيحات ذاتية من المؤلفين أنفسهم أو دور النشر التي يمكنها ترشيح الكتب الصادرة عنها بعد نيل موافقة المؤلفين الخطية. ويجب أن تكون جميع الأعمال المرشحة قد تم نشرها خلال العامين الماضيين، وألا تكون قد حازت على جوائز دولية بارزة.

ويتعين أن تكون الأعمال الأصلية المرشحة قد كُتبت باللغة العربية، باستثناء الأعمال المرشحة ضمن فرع "الترجمة" (سواء الأعمال المترجمة من أو إلى اللغة العربية)، والأعمال المرشحة ضمن فرع "الثقافة العربية في اللغات الأخرى"، حيث تُقبل الأعمال المنشورة باللغة الإنجليزية والألمانية والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، والروسية. أما بالنسبة لجائزة "شخصية العام الثقافية"، فيجب أن يتم ترشيح المتقدمين من قبل المؤسسات الأكاديمية، أو البحثية، أو الثقافية، أو الهيئات الأدبية والجامعات، أو من ثلاث شخصيات فكرية وثقافية بارزة. فيما يتعين على المتقدمين للفروع الأخرى تعبئة نماذج الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للجائزة بأنفسهم.

يأتي إعلان فتح باب الترشح لجائزة الشيخ زايد للكتاب 2023-2024 بعد النجاح الذي حققته دورتها السابعة عشرة التي تلقت مشاركات واسعة واستقبلت العدد الأكبر من الترشيحات بفروعها التسعة منذ تاريخ انطلاقها، حيث وصل عدد الترشيحات الإجمالية للجائزة في هذه الدورة إلى 3,151 ترشيح من 60 دولة، منها 22 دولة عربية و38 دولة من حول العالم.