الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العائلة المالكة تعلن عن زيارة فرنسا خلال كأس العالم للرجبى

العائلة المالكة
العائلة المالكة

أعلنت العائلة المالكة في بريطانيا عن زيارة فرنسا خلال كأس العالم للرجبي، حيث من المقرر أن يتناول الملك تشارلز والملكة كاميلا العشاء في مأدبة قصر فرنساوي ويلتقيان بنجوم الرياضة. 

وسيلقي الملك تشارلز كلمة أمام أعضاء مجلسي البرلمان الفرنسي وسيعقد اجتماعًا ثنائيًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة دولة لفرنسا مع الملكة في وقت لاحق من هذا الشهر.

كانت الزيارة، التي كان من المقرر أن تتم في مارس تم تأجيلها عندما تحولت الاحتجاجات المناهضة لإصلاح نظام التقاعد في فرنسا إلى اشتباكات عنيفة.

ضيفي شرف في مأدبة 

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وسيكون الملك والملكة ضيفي شرف في مأدبة رسمية يستضيفها قصر فرساي وسيلتقيان بنجوم الرياضة، بينما تستضيف فرنسا كأس العالم للرجبي وتستعد لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية 2024.

وسيلقي الملك تشارلز كلمة أمام أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الجمعية الوطنية في مجلس الشيوخ خلال الزيارة في الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر. وفي الوقت نفسه، ستطلق الملكة مع زوجة الرئيس، بريجيت، جائزة أدبية فرنسية بريطانية في المكتبة الوطنية الفرنسية.

وسيحضر الملك وماكرون حفل استقبال حول الاستدامة لقادة الأعمال البريطانيين والفرنسيين لسماع المزيد عن خططهم للاستثمار من أجل حماية التنوع البيولوجي ومكافحة أزمة المناخ.

ويسافر الزوجان الملكيان بعد ذلك إلى بوردو، التي تضم عددًا كبيرًا من المقيمين البريطانيين ولها توأمة مع بريستول. 

سيلتقي الملك بعمال الطوارئ والمجتمعات المتضررة من حرائق الغابات في بوردو 2022 في موقع Forêt Experimental وهو موقع مصمم لرصد استجابات الغابات الحضرية للتدفئة العالمية. وسيلتقي هو والملكة أيضًا بأفراد عسكريين بريطانيين وفرنسيين لسماع المزيد حول كيفية تعاون فرنسا وبريطانيا في مجال الدفاع.

سينهي الزوجان جولتهما بزيارة إلى مزرعة عنب عضوية كانت رائدة في اتباع نهج مستدام لصناعة النبيذ. يولد الكرم الطاقة الشمسية الخاصة به ويلتقط ويحول ثاني أكسيد الكربون الذي ينتجه.

وقال كريس فيتزجيرالد، نائب السكرتير الخاص للملك: "إن زيارة الدولة ستحتفل بعلاقة بريطانيا مع فرنسا، ما يمثل تاريخنا وثقافتنا وقيمنا المشتركة". 

كما سيوفر فرصة للتطلع إلى المستقبل وإظهار الطرق العديدة التي تعمل بها المملكة المتحدة وفرنسا معًا، سواء كان ذلك لتعزيز وحماية التنوع البيولوجي، أو مكافحة تغير المناخ، أو تعزيز العلاقات الأمنية والدفاعية استجابة للصراع في أوكرانيا أو الاعتراف بالجهود المتميزة. الإنجاز الثقافي.

"إضافة إلى الحديث عن قوة العلاقة الثنائية بين المملكة المتحدة وفرنسا، ستتضمن زيارة جلالتيهما مشاركات تسلط الضوء على الاستدامة وقوة المجتمع - وهي موضوعات رئيسية ذات أهمية لمواطني بلدينا."

وقال مسئول كبير في وزارة الخارجية إن هذه الزيارة ستكون "مهمة" في سياق العلاقة التي "تتحسن بشكل مطرد" منذ قمة ريشي سوناك في باريس مع ماكرون في مارس.

العائلة المالكة بريطانيا نسا العالم للرجبي الملك تشارلز كاميلا يتناولان العشاء مأدبة قصر فرنساوي

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