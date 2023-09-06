الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عذبها حتى الموت.. تفاصيل مقتل طفلة على يد والدها فى الوراق

طفلة
طفلة

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في مقتل طفلة تدعى "ملك أحمد" تبلغ من العمر 5 سنوات على يد والدها بعد وصلة تعذيب في الوراق.

كنت بأدبها

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم كان يتعدى على طفلته بالضرب حتى ضربها في صدرها، فسقطت مغشية على وجهها، وبنقلها للمستشفى تبين وفاتها، مبررًا جريمته أنه "يؤدبها ويربيها".

بلاغ بمقتل طفلة على يد والدها

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملًا اعتدى على ابنته بـالضرب، مما أسفر عن مصرعها في الحال. 

وحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة للتحقيق.

التعذيب مقتل طفلة مقتل طفلة على يد والدها بلاغ ملك أحمد الوراق

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