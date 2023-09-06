اللجنة الطبية بجامعة حلوان مستعدة لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة على أتم استعداد لاستقبال أسبوع شباب الجامعات من خلال تضافر جهود العاملين بها، مضيفاً أن الجامعة تنظم سلسلة من الاجتماعات المستمرة لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالأسبوع، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بهذا الحدث الضخم.

وقد أعلنت اللجنة الطبية بجامعة حلوان عن استعدادها لاستقبال أسبوع شباب الجامعات، وذلك خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب، وعضوية الدكتور وائل عمر، والدكتور محمود عابد، والدكتور ناصر الحمزاوي، والدكتور أحمد رامي، والدكتور أحمد حسني، والدكتور أسامة حجازى.



وقد عقب الاجتماع جولة لأعضاء اللجنة لمتابعة التجهيزات الخاصة بها، وتم خلاله المرور على المطعم الرئيسي وتفقد كل معداته للتأكد من سلامتها واتباع جميع المعايير لمكافحة العدوى، ومراجعة سيارات الإسعاف والتأكد من تجهيزها بجميع الأدوية والأجهزة المطلوبة، والمرور على كل النقاط الطبية والتأكد من توافر المطلوب من استعدادات طبية.

استعدادت اللجنة الطبية لاستقبال أسبوع شباب الجامعات

وتتمثل أعمال اللجنة في حصر عدد المشاركين في البطولة والمباريات التي تقام وأماكنها، الكشف الطبي على اللاعبين، التواصل مع المستشفيات ذات الصلة بالأسبوع، توفير الخدمات الطبية داخل أماكن التدريب والمنافسات، حيث تواجد عيادات لاستقبال أي حالات اثناء اليوم مع تكليف أطباء مقيمين بأبنية إقامة الطلاب.

وأيضا توفير سيارات إسعاف مجهزة في أماكن المباريات والتأكيد أيضا على وجود أطقم تمريض ومسعفين، وتوزيع الأطباء والمساعدين على الملاعب، بجانب استلام التقارير الطبية التي تؤكد سلامة اللاعب لمزاولة النشاط البدني، توفير كل الأدوية بالتنسيق مع كل الصيدلة، أيضا تم التحضير لإقامة قوافل طبية من ضمن الأنشطة الطلابية.

واللجنة فى انعقاد دائم للعمل على تأمين الحدث بالكامل من الناحية الطبية.