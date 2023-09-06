"فنون تطبيقية حلوان" تنفذ ميداليات وهدايا أسبوع شباب الجامعات

في إطار توجيهات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بتشغيل طلاب الجامعة وانتاج كل مايخص الجامعة وأسبوع شباب الجامعات من خلال الوحدات الإنتاجية بالجامعة واستغلال إمكانات الجامعة والطاقات الشبابية، قامت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بتنفيذ عدد 100 ميدالية تذكارية بالمينا بشعار أسبوع شباب الجامعات من خلال وحداتها الإنتاجية.

الدروع من خلال وحداتها الإنتاجية

يأتي ذلك عقب قيام الكلية أيضا بتنفيذ الملابس الخاصة بالأسبوع وطباعة تيشرتات الأسبوع وشهادات التقدير والأكواب والهدايا التذكارية والدروع من خلال وحداتها الإنتاجية.

جاء تنفيذ الميداليات تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وبمتابعة الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقيةجامعة حلوان، والدكتور محمد شهدي الأستاذ بقسم المنتجات المعدنية والحلي ومدير الوحدة الإنتاجية بالكلية، والدكتور محمود عبد النبي رئيس قسم المنتجات المعدنية والحلي، والدكتورة منة الرويني، والدكتورة شيرين احمد ومجموعة كبيرة من طلاب قسم المنتجات المعدنية والحلي.

أسبوع شباب الجامعات

وكانت قد عقدت لجنة التطوع في اسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان مقابلات للمتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا، وذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتضمنت المقابلات التعرف على المتطوعين لاختيار المقبولين وقياس مهاراتهم في اللغات والترجمة والحاسب الآلي، وكذلك مهارات المتطوع الرياضية، وهل سبق له الاشتراك في تنظيم اي أحداث سابقة.

كذلك تضمنت المقابلاتالخاصة بلجنة التطوع في اسبوع شباب الجامعات تحديد المجالات التى يتميز فيها المتطوع وقدراته للمساهمة فيها فى ذلك الحدث الرياضى سواء مرافقة الوفود، أوالأفتتاح ومراسم الختام، أوتنظيم دخول وخروج الجماهير، أو الأمن للملاعب والمنشأت، المبادرات والتوعية، أو مهارات تتعلق بالأتصال وتكنولوجيا المعلومات، الأعلام والعلاقات العامة، وكذلك مرافقة كبار الزوار.