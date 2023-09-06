الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه الإسكندرية" تحصد المركز الأول بتقييم الأداء في السلامة والمأمونية

صورة بعد حصول الشركة
صورة بعد حصول الشركة على المركز الأول

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الإسكندرية، حصول الشركة على المركز الأول فى تقييم أداء سلامة ومأمونية المياه للعام المالى 2022 - 2023 على مستوى الشركات التابعة بتقرير الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فيما يخص مجال سلامة ومأمونية المياه.

وأكد جابر حرص الشركة على تفعيل منهجية سلامة ومأمونية المياه للحفاظ على مياه الشرب آمنة على الدوام وسعي الشركة المتواصل للحصول على شهادات السلامة لجميع نظم إمداد المحطات.

5.9 مليون مواطن يستفيد من خطط سلامة ومأمونية المياه

وأفادت الدكتورة لمياء مصطفى، رئيس قطاع المعامل، أن المستفيد من خطط سلامة ومأمونية المياه 5.9 مليون مواطن من أصل 6.5 مليون نسمة بإجمالي كمية مياه منتجة 2.8 مليون م3/يوم من أصل 3.5 مليون م3/ يوم بنسبة 80%.

وتابعت أن الخطة الاستراتيجية المستهدفة هي حصول جميع نظم الإمداد على شهادة سلامة ومأمونية المياه بنهاية عام 2024 مع تفعيل كل الأهداف التكتيكية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية الصادرة عن خطط سلامة ومأمونية المياه بالمشاركة مع قطاع التخطيط والمشروعات وقطاعات الإنتاج والتوزيع التابع لها المحطات والقطاع المالي والتجاري.

بنود تقييم الأداء:

أشار الدكتور أحمد الشامى مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه إلى أهم بنود التقييم وهى:
• نسبة المياه المؤمنة إلى إجمالي كمية المياه المنتجة. 
• نسب متابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية بكل شركة.
• عدد الخطط التي تم اعتمادها من اللجنة العليا للمياه.
• سرعة الرد على مخاطبات الشركة القابضة.

وأكد الشامي، حرص إدارة سلامة ومأمونية المياه على إتباع الإرشادات الموحدة لتطبيق خطط سلامة ومأمونية المياه الصادرة من الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة وتفعيل قوائم التدقيق الخاصة بالإدارة العامة للجودة وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك لزيادة ورفع كفاءة استيفاء المتطلبات، وكيفية التعامل معها مع الالتزام بالمستهدف السنوي.

وتقدم المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، بخالص الشكر للدعم الفني الدائم والمعنوي من القائمين على الإدارة العامة للجودة بالشركة القابضة والإدارة العامة لسلامة ومأمونية المياه والصرف الصحي، وكذلك جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك وجميع فرق العمل المشتركة من الوزارات المعنية وزارة الصحة، جهاز شئون البيئة، وزارة الموارد المائية والرى، المحافظة والأحياء لما نلمسه من مجهودات في سبيل الارتقاء بجودة مياه الشرب، وكذلك التهنئة الخاصة لأفراد فريق عمل إدارة سلامة ومأمونية المياه.

سلامة ومأمونية المياه مياه الإسكندرية القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خطط سلامة ومأمونية المياه بنود تقييم الأداء

مواد متعلقة

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يستعرضان موقف مشروعات استراتيجية إدارة وفصل مياه الأمطار

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يستعرضان موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

الأكثر قراءة

"أسرة تحت الأنقاض.. وتنكيسات".. ماذا حدث لـ عقار حدائق القبة المنهار؟

محافظ أسوان يكرّم أسرة الفقيد جمال محمود تقديرًا لتفانيه في عمله

محافظ الإسكندرية يشدد على ضبط الأسعار بالأسواق وردع المخالفين

وزير العدل يصدر حركة التنقلات الخارجية لهيئة قضايا الدولة

نجوم "أولاد حريم كريم" يفاجئون الجمهور في السينما (صور)

خلال اجتماعه اليوم.. مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تعرف عليها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا