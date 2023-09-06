الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قبول معارضة الفنانة إيمى سالم على حبسها 3 سنوات بقضية شيك

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، المنعقدة بجنوب الجيزة، منذ قليل بقبول معارضة الفنانة إيمان سالم، على حكم حبسها 3 سنوات فى قضية تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه، والقضاء ببراءتها.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود يحيى وعضوية المستشارين أحمد هشام ومحمد سراج وسكرتارية محمود عبد الرحيم وزكريا مبسوط.

شهدت الجلسة السابقة حضور الفنانة في الصباح الباكر داخل قاعة المحكمة، رفقة شقيقتها، لنظر معارضتها على حبسها.

واستمعت المحكمة لمحامي الفنانة والذى طلب الاستعلام من شهر العقاري بالقناطر عن التوكيل المحرر لمقيمة الدعوى،  وطالب بكحت الإيصال المقدم من مقيمة الدعوى ، وعنوان السكن الخاص بها لإخطارها عليه وأسماء محرري الإيصال.

وأضاف دفاع الفنانة ايمى سالم في حديثه للمحكمة أن الموضوع ليس قيمة الشيك وإنما هو عملية ابتزاز واضحة ضد موكلتى.

 فيما قالت الفنانة إيمان سالم للقاضي: "والله ما اعرف حاجة عن الشيك أو مقيمة الدعوى".

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر، قضت في وقت سابق بحبس الفنانة إيمان سالم، غيابياً بالسجن 3 سنوات، بتهمة تبديد شيكات بقيمة 12 ألف جنيه.

يشار إلى أن الفنانة إيمي سالم بدأت مشوارها الفني كموديل إعلانات، وفي عام 2003 ظهرت بثلاثة مسلسلات، هي: "أمس لا يموت" بطولة الفنانة رغدة، و"حكايات زوج معاصر" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي" و"الليل وآخره" بطولة الفنان يحيى الفخراني، وشاركت في عدة أفلام، من بينها "ماتيجي نرقص" و"كامل الأوصاف" و"أحلام عمرنا" وغيره.

جنح مستانف اكتوبر جنوب الجيزة الفنانة إيمان سالم ن شهر العقاري جنح أكتوبر

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