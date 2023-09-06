محافظ بورسعيد يناقش استعدادات تنفيذ مهرجان تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة

في نسخته الثانية..

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مسئولي هيئة تنشيط السياحة ومكتب وزارة السياحة ببورسعيد، وذلك لاستعراض ومناقشة استعدادات تنفيذ مهرجان الطيور المهاجرة في محافظة بورسعيد، والذي يأتي تحت رعاية وزارة السياحة والآثار مُمثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبالتعاون مع إدارة محمية أشتوم الجميل، والجمعية المصرية لحماية الطبيعة، والجمعية المصرية لمصوري الحياة البرية، جاء ذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد والعميد نعمان على رئيس حى غرب ونجلاء محمد مدير مكتب تنشيط السياحة ومدير إدارة شئون البيئة والدكتور حسين راشد مدير محمية أشتوم الجميل ومحمد ابو الدهب مكتب هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد وممثلى (الجمعية المصرية لحماية الطبيعة – الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية) .

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر لمسئولي السياحة على المجهود الكبير في تنفيذ مهرجان تصوير ومراقبة الطيور المهاجرة في نسخته الأولى، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ العديد من المهرجانات المشابه خلال الفترة القادمة، معربا عن فخره بالمجهود الكبير لمسئولي السياحة ومسئولي الجمعية المصرية لحماية الطبيعة والجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية في إبراز الصورة الجمالية والسياحية لمحافظة بورسعيد.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد، مع الحضور مقترحات تنفيذ مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في نسخته الثانية، والذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 29 نوفمبر حتى5 ديسمبر القادم، حيث تم مناقشة كافة الٱليات والتنسيقات اللازمة لتنفيذ المهرجان على أعلى مستوى، وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كامل الدعم اللوجسيتي والمادي اللازم لتنفيذ عمل مشرف يليق بالمستوى الحضاري لمحافظة بورسعيد.

كما أكد محافظ بورسعيد، على أهمية الانتشار الإعلامي الواسع للمهرجانات للوصول لأكبر قدر ممكن من المواطنين، وتحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ المهرجان سياحيا، فضلا عن توسيع نطاق المشاركة بين طلاب المدارس والجامعات، وإقامة معرض دائم يتم من خلاله عرض كافة الفعاليات المتعلقة بالمهرجان.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة دائمة تختص بمتابعة الأعمال التنسيقية الخاصة بتنفيذ مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة، برئاسة السكرتير العام وعضوية رئيس مدينة بورفؤاد و رئيس حي غرب وممثلى (الجمعية المصرية لحماية الطبيعة – الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية) جهات قطاع السياحة ببورسعيد، على أن تبدأ أعمالها الأسبوع القادم.

ومن جانبهم، قدم ممثلي هيئة تنشيط السياحة وممثلى (الجمعية المصرية لحماية الطبيعة وممثلي الجمعية المصرية لمصورى الحياة البرية) الشكر للمحافظ على الدعم المتواصل لتنفيذ فعاليات المهرجان، وأكدوا على ان المهرجان سوف يحقق نجاحا كبيرا ويساهم في وضع بورسعيد على أجندة السياحة العالمية، مستعرضين نتائج المهرجان السابق حيث تم استقبال عدد كبير من المصورين والمهتمين بمراقبة وتصوير الطيور المهاجرة.

جدير بالذكر أن هذا الحدث يأتي في إطار استعدادات هيئة تنشيط السياحة لإستقبال موسم شتاء 2023/2024، من خلال خطط ترويجية مستحدثة، لإضافة أنماط سياحية جديدة في بورسعيد، تتماشى مع طبيعة المنافسة الإقليمية في قطاع السياحة، ومنها السياحة البيئية، وإطلاق منتج سياحي جديد في مصر وهو "سياحة مراقبة الطيور" Bird Watching Tourism والتي تحوذ اهتمام قطاع كبير من السائحين وتتميز بالإنفاق العالي، مما يضيف تنوعا للمنتج السياحي في بورسعيد، ليجذب المزيد من السياحة المحلية والدولية من خلال تنوع الأنماط السياحية، ويضع بورسعيد على خريطة السياحة الدولية.

ويتم الاستعداد لتنفيذ مهرجان بورسعيد الدولي في نسخته الثانية لمراقبة وتصوير الطيور فضلا عن توجيه دعوة مفتوحة مجانية، لعشاق الطبيعة والحياة البرية ومراقبة أسراب الطيور المهاجرة، والمصورين الهواة والمحترفين، للتصوير داخل محمية أشتوم الجميل وداخل أكبر بحيرة مائية طبيعية في مصر – وهي بحيرة المنزلة، والتي سجل بها أكثر من 200 نوع من الطيور المقيمة أو المهاجرة والنادرة، وتم رصد ما يزيد عن 500 ألف طائر بالبحيرة، من أشهرها: (الفلامينجو والبجع والطيور الخواضات والبلشونات والزرزور والسمان والنوارس واللقالق) وغيرها.

ويعد المهرجان خطوة أولى نحو تنمية سياحة مراقبة الطيور Bird Watching Tourism، وبداية للعديد من الفعاليات والتي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لبورسعيد والتي تقوم بها هيئة تنشيط السياحة من خلال قطاع المكاتب السياحية.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد