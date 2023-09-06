"أسرة تحت الأنقاض.. وتنكيسات".. ماذا حدث لـ عقار حدائق القبة المنهار؟

«تنكيسات وتصليحات على مدار الأيام الماضية للبيت كانت السبب».. بهذه الكلمات أوضح شهود العيان أسباب انهيار عقار حدائق القبة الذي نتج عنه وفاة مالك العقار وزوجته وابنهما وآخر وإصابة آخرين نتيجة التطوير والتنكيس له.

شهود العيان يروون تفاصيل حادث انهيار عقار بحدائق القبة

وقال الشهود إن مالك العقار الحاج زين يسكن فيه برفقة زوجته وأربعة من أبنائه هم: «محمود وإسلام وآية وشيماء»، والعقار مكون من أربعة طوابق، وصدر له قرار تنكيس منذ فترة نتيجة قِدمه، ولكن في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، وقع حادث الانهيار قبل الفجر وحاول الأهالي انتشال الجثامين من تحت الأنقاض.

كما تابع الشهود أن الضحايا توفوا خلال نومهم بغرف النوم فلم يتمكنوا من الشعور بالانهيار وإنقاذ أسرتهم أو أنفسهم فماتوا تحت الأنقاض ونُقل الثلاثة أبناء إلى مستشفى الدمرداش لإسعافهم.



أصدقاء الطبيب ضحية عقار حدائق القبة ينعونه

وحرص أصدقاء الطبيب محمود زين، ابن مالك العقار الذي توفي في واقعة الانهيار، على نعيه، قائلين إنه كان جراح تجميل من دفعة 2010، أي أن عمره حوالي 33 عامًا، توفي مع والده ووالدته وأنهم لم يروا منه أي شر وكان مثالًا للخير والروح المتفائلة دائمًا.

واستشهدت أخرى بطيب أخلاقه قائلة: «من أنضف وأجدع الناس في دفعتنا، عمري ما هنسى لما نزلت من بيتك مخصوص وفتحت عيادتك عشان تخيط جرح عميق لابني ورفضت رفض قاطع حتى تأخد ثمن الخامات، وكل واحد في دفعتنا ليك فضل عليه، الموت بينقي يا جماعة والله، خبر حزين بكل ما في الكلمة من معنى ربنا يجعل كل خير عملته في ميزان حسناتك يارب».



وقال محمود صلاح، صديق المتوفى: «من يموت تحت الدفن شهيد»، ونعى صديقه بصورة تجمعهما في العمل.





تحقيقات النيابة في حادث انهيار عقار حدائق القبة



كشفت تحقيقات نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية عن تفاصيل معاينة النيابة انهيار العقار بالكامل في كل جوانبه، ما أسفر عن دفن سكانه فيه، وتلف أغراضهم وأثاثهم، والخسائر كبيرة.



كما تضرر عقاران مجاوران للعقار نتيجة السقوط، حيث تبين تلف وتضرر عدد من شرف أحدهما إلى جانب جوانبه وأركانه، وتضرر حوائط العقار المجاور الأمامية والجانبية، وتم إخلاؤهما من السكان حرصًا على سلامتهم حتى فحصهم من قبل لجنة هندسية، ولكن سقطت شرفتان فأصابت اثنين من المواطنين وتم نقلهما لمستشفى الدمرداش.



قرارات النيابة العامة

وقررت النيابة تشكيل عدد من اللجان تمثلت في تشكيل لجنة ثلاثية من النيابة العامة الجهة الإدارية باتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين المجاورة للعقار المنهار.

وتم تشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي لبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له والعقارات المجاورة؛ لفحصها، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك.



كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة لبيان ملابساتها، وجارٍ استكمال التحقيقات، والتصريح بدفن الضحايا وتسليم الجثث لذويهم.

تفاصيل حادث انهيار عقار حدائق القبة

وشهد شارع ترعة الجبل في منطقة حدائق القبة في القاهرة انهيار عقار مكون من 4 طوابق، وتم استخراج جثتين و4 مصابين من تحت الأنقاض، ويحاول رجال الحماية المدنية استخراج بقية الضحايا.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار منزل مكون من 4 طوابق في شارع ترعة الجبل بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.



وانتقلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة، وجرى الدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار، فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمنى فى موقع الحادث حرصًا على سلامة المواطنين.