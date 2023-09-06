الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس الإسكندرية الأزهرية يتابع تنفيذ إجراءات استيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري

منطقة الإسكندرية
منطقة الإسكندرية الأزهرية

تابع الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ إجراءات استيعاب المتقدمين للمستوى الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، من المرفوضين على النظام الالكتروني، وكذلك المحولين من التربية والتعليم إلى الأزهر الشريف، على أرض الواقع؛ والتي جاءت تلبية لرغبات أكبر قدر من أولياء الأمور؛ بشأن إلحاق أبنائهم بالتعليم الأزهري بالإسكندرية، وإعمالًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتَفقّدَ رئيس المنطقة سير العمل بإدارتي شرق والمنتزه، بالإضافة إلى المتابعة اللحظية لباقي الإدارات من خلال غرفة العمليات المنعقدة بالمنطقة، مؤكدًا انضباط عملية استيعاب المتقدمين للتعليم الأزهري بالإسكندرية، مشددًا على جميع العاملين بالمنطقة والإدارات التعليمية والمعاهد ضرورة تيسير الإجراءات وتوفير كل سبل الراحة والوقت والجهد لهم.

 فترة مسائية بالمعاهد الأزهرية بالإسكندرية

واتخذت المنطقة عددًا من الإجراءات لتسهيل عملية استيعاب الراغبين في الالتحاق بالتعليم الأزهري بالإسكندرية، مع الالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية بهذا الشأن؛ حيث عقدت المنطقة اجتماعًا أقرت فيه تطبيق نظام العمل فترتين في عدد من المعاهد، وتوحيد آليات العمل، وتنفيذ الشروط والتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية بكل دقة، كما تم تنشيط العمل بقسم الاستعلامات ودور الأمن من أجل الحفاظ على النظام، والتأكيد على مراعاة كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وحسن المعاملة مع الجمهور.  

الضوابط والشروط للقبول بالمعاهد الأزهرية 

جدير بالذكر أن الضوابط التي وضعها قطاع المعاهد الأزهرية للقبول هي:
أن يكون ضمن المرفوضين على النظام الإلكتروني، وأن يكون الحد الأدنى لسن التقديم بالمعاهد الأزهرية ‏المستوى الأول لرياض الأطفال هو (4 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (5 سنوات، و11 شهرًا، و29 يومًا)، وضوابط وإجراءات القبول في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023/2024م (المتقدمين الجدد) هو (6 سنوات) في أول أكتوبر 2023م والحد الأقصى (9 سنوات).

وحددت المنطقة أن بدء تلقي طلبات أولياء الأمور للصف الأول الابتدائي أولًا من الذين لم يقبلوا في التنسيق الإلكتروني ويتحقق فيهم شروط القبول بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023م وحتى الأحد الموافق 10/9/2023م، وتلقي طلبات أولياء الأمور للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال- المستوى الأول، من الذين لم يقبلوا في التنسيق الإلكتروني أيضًا ويتحقق فيهم جميع الشروط، بداية من الاثنين الموافق 11/9/2023م حتى الخميس الموافق 14/9/2023م، وذلك بمقر الإدارات التعليمية.

كما تهيبُ المنطقة بأولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة، مع العلم أن المفاضلة سوف تكون للأكبر سنًّا، بعد فحص الملفات المقدمة، مع إحضار، طلب عدم القبول، وشهادة ميلاد الطفل وصورة منها.

منطقة الإسكندرية الازهرية الأزهر الشريف التربية والتعليم التعليم الازهري الضوابط والشروط

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