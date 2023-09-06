الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشدد على ضبط الأسعار بالأسواق وردع المخالفين

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كل السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

إعدام كميات من المواد الغذائية 

وفي هذا الصدد، شن حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية استهدفت شوارع صلاح الدين شعبان، محمد عوض جبريل وأسفرت الحملة عن إعدام كمية من المواد الغذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير عدد 14 محضرًا و10 إنذارات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 25 ألف جنيه والتحفظ على 216 حالة إشغال متنوع.

وقادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان، حملة مكبرة للتفتيش علي الأسواق والمحال التجارية وإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع الملك، النبوي المهندس، صيدلية نور، 20، 30 القديم، التلمساني وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 منشآت وإعدام 13 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير 21 محضرًا متنوعًا و27 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر بـ 20 ألف جنيه والتحفظ على 198 حالة  إشغال متنوع.

تحرير محاضر وغرامات فورية 

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، حملاته للتفتيش علي الأسواق بنطاق الحي وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر وفرض غرامات فورية تقدر بـ 9 آلاف جنيه.

وقام مركز ومدينة برج العرب برئاسة اللواء طه زهير، حملة مكبرة للتفتيش على المحال العامة والصيدليات استهدفت برج العرب القديم وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر والتحفظ على 18 حالة إشغال متنوع وغرامات فورية تقدر ب 5 آلاف جنيه.

ونفذ حي العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع، حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية شملت الناصرية القديمة وأسفل كوبرى العامرية ، شارع ثلاجه الموز بالسكة الحديد وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر و6 إنذارات والتحفظ على 60 حالة إشغال متنوع.

حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
حملات بأحياء الإسكندرية
الأجهزة التنفيذية محافظ الإسكندرية ضبط الاسعار إزالة الاشغالات الإجراءات القانونية

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