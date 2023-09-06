الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل:ندوة للتوعية في مجال المساواة بين الجنسين بالغربية وشمال سيناء

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

 


أعلنت مديرية العمل بمحافظة الغربية ، عن تنظيم ندوة توعوية نظمتها وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل ،وذلك بمقر شركة سبينيس للمواد الغذائية فى مول طنطا بالمنطقة اللوجستية ، حضرها 12 عامل وعاملة ، تناولت عدد من  للموضوعات عن أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة المصرية فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والتواجد المستمر بين العاملين بالقطاع الخاص ، مع الاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتوعيتها بأهمية دورها في المجتمع للمساهمة في عمليات التنمية ودفع عجلات الإنتاج ..

وأوضح احمد القللى مدير مديرية العمل بالغربية،أنه جرى أيضاً خلال الندوة التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،والتي تعيق ترقى النساء ووصولها إلى المناصب العليا في الشركات،وكذلك عرض القرارات الوزارية رقم 43 و 44  الخاصة بتشغيل النساء والتنبيه على الفرق بين العنف والتحرش داخل بيئة العمل ، و شرح أنواع مخاطر العمل وطرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية مما يؤثر على صحة وسلامة العاملين فى بيئة العمل وعلى انتاجية الفرد العامل .. الدكتورة أمل حسين مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الأسرة المصرية ألقت محاضرة بالندوة..

 

توعية بالسلامة والصحة المهنية بشمال سيناء.

 

في الوقت نفسة قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، بمقر شركة شمال سيناء للبترول بمشاركة عدد 37 عامل وفني ومهندس ، تناولت أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية ، والخدمات التي تقدمها وحدة العمالة غير المنتظمة للمسجلين بقواعد بيانات المديرية داخل المنشآت ،  وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة ..

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء ، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي ، وذلك فى مختلف مواقع العمل ، وحاضر فى الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود من إدارة السلامة والصحة المهنية ، وهاشم عبده مدير وحدة العمالة غير المنتظمة ، وبحضور المهندس رمضان فهيم مدير عام حقول شمال سيناء ، والمهندس وليد سلطان مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة .

وزارة العمل المساواة بين الجنسين وزير العمل حسن شحاتة التمكين الأقتصادي للمراه مديرية العمل بمحافظة الغربية المرأة المصريه

مواد متعلقة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

9 سنوات إنجازات.. مشروعات زراعية عملاقة لتحقيق الأمن الغذائي

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

الأكثر قراءة

شاهد.. أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار بحدائق القبة

"أفضل وأنقى الناس".. ماذا قال أصدقاء الطبيب ضحية عقار حدائق القبة المنهار عنه؟

عُمرة البدل.. "الدستور" تسجّل في التطبيق وتخبركم بما خفي عنكم

تخفيضات 98% بالمترو.. تفاصيل استعدادات وزارة النقل للعام الدراسى الجديد

احتراق 32 "توك توك" إثر اندلاع النيران داخل جراج بحدائق القبة

"مستشار مزيف" لرئيس جامعة مصرية.. حاضر للطلاب وكرّمته المنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا