وزارة العمل:ندوة للتوعية في مجال المساواة بين الجنسين بالغربية وشمال سيناء



أعلنت مديرية العمل بمحافظة الغربية ، عن تنظيم ندوة توعوية نظمتها وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتأمين بيئة العمل ،وذلك بمقر شركة سبينيس للمواد الغذائية فى مول طنطا بالمنطقة اللوجستية ، حضرها 12 عامل وعاملة ، تناولت عدد من للموضوعات عن أهداف وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة ودور المرأة المصرية فى تنمية الأسرة المصرية وتطوير العمل ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والتواجد المستمر بين العاملين بالقطاع الخاص ، مع الاهتمام بتمكين المرأة إقتصادياً وتوعيتها بأهمية دورها في المجتمع للمساهمة في عمليات التنمية ودفع عجلات الإنتاج ..

وأوضح احمد القللى مدير مديرية العمل بالغربية،أنه جرى أيضاً خلال الندوة التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والقضاء علي كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،والتي تعيق ترقى النساء ووصولها إلى المناصب العليا في الشركات،وكذلك عرض القرارات الوزارية رقم 43 و 44 الخاصة بتشغيل النساء والتنبيه على الفرق بين العنف والتحرش داخل بيئة العمل ، و شرح أنواع مخاطر العمل وطرق الوقاية منها فى ظل التغيرات المناخية الحالية مما يؤثر على صحة وسلامة العاملين فى بيئة العمل وعلى انتاجية الفرد العامل .. الدكتورة أمل حسين مسؤول وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية الأسرة المصرية ألقت محاضرة بالندوة..

توعية بالسلامة والصحة المهنية بشمال سيناء.

في الوقت نفسة قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، بمقر شركة شمال سيناء للبترول بمشاركة عدد 37 عامل وفني ومهندس ، تناولت أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية ، والخدمات التي تقدمها وحدة العمالة غير المنتظمة للمسجلين بقواعد بيانات المديرية داخل المنشآت ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة ..

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء ، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي ، وذلك فى مختلف مواقع العمل ، وحاضر فى الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود من إدارة السلامة والصحة المهنية ، وهاشم عبده مدير وحدة العمالة غير المنتظمة ، وبحضور المهندس رمضان فهيم مدير عام حقول شمال سيناء ، والمهندس وليد سلطان مدير عام إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة .