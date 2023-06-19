أبرز جهود وزارة العمل في التمكين الاقتصادي للمرأة وملف التحول الرقمي

تسعى وزارة العمل إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التمكين الاقتصادي للمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، ولهذا الغرض تم اعتماد مشروع لتطوير مهارات المرأة في المناطق الريفية والبدوية، حيث تم تدريب حوالي 10 آلاف سيدة وفتاة على مهارات متعددة. كما تم تنظيم 21 ندوة حول حقوق المرأة وواجباتها في العمل، حضرها حوالي 630 مشاركًا ومشاركة، و23 ندوة حول تأثير التغيرات المناخية على المرأة العاملة، حضرها 660 مشاركًا ومشاركة.

وفي مجال التحول الرقمي وتطوير تكنولوجيا المعلومات، تعمل الوزارة على تفعيل منظومة التحول الرقمي لجميع أنشطتها، استعدادًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية. كما تتابع الوزارة رقمنة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استعدادًا لرفعها على منصة مصر الرقمية.

وإعداد مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة لبناء قواعد بيانات حقيقية من مواقع العمل والتشغيل بالإضافة إلى العمالة المسجلة لدى الوزارة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات.

كما تم إطلاق" البوابة الجيومكانية " والتي تهدف إلى قياس مؤشرات أداء وزارة القوى العاملة واصدار القرارات التحليلية لكافة خدمات ومشروعات الوزارة فضلا عن إظهار المؤشرات الحيوية للجمهور وصناع القرار وتركز على ثلاث قطاعات بارزة هي ( السلامة والصحة المهنية – التدريب المهني – التشغيل – معلومات سوق العمل ) وتأتي في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة في كافة القطاعات التابعة لها ،بمشاركة برنامج الأغذية العالمي في مصر.