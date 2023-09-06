نجوم "أولاد حريم كريم" يفاجئون الجمهور في السينما (صور)

حرصت نجمات “أولاد حريم كريم” بشرى وعلا غانم على مشاهدته مع الجمهور بأحد السينمات ليلة أمس في مفاجأة لكل الحضور، حيث تمت الزيارة بدون إعلان وتفاعل معهم الجمهور بشكل كبير، كما حضر أيضا عدد من النجوم الشباب المشاركين بالفيلم من أبرزهم تيام مصطفى قمر وهنا داوود وفؤاد محسن.

فيلم أولاد حريم كريم

وعقب انتهاء العرض حرص عدد من الحاضرين على التقاط الصور التذكارية معهم، و أشادوا بالفيلم الذي انطلق في دور العرض قبل أسبوع، ويجهز كل نجوم "أولاد حريم كريم" عدد من المفاجآت سيتم الإعلان عنها خلال أيام، كما يستعدوا لحضور الفيلم مع الجمهور في عدد من السينمات بمناطق مختلفة.

ويعرض حاليا فيلم "أولاد حريم كريم" بالسينمات منذ أسبوع وحقق ردود أفعال إيجابية قوية وإيرادات مرتفعة تخطت ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

بشرى وعلا غانم ونجوم "أولاد حريم كريم

بشرى وعلا غانم ونجوم "أولاد حريم كريم

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

بشرى وعلا غانم ونجوم "أولاد حريم كريم

و أقيم مؤخرا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأيضا الجمهور الذي حرص على مشاهدة الفيلم مع نجومه والفيلم هو استكمالا للجزء الأول الذي عرض قبل 18 عاما باسم “حريم كريم” وحقق وقتها نجاحا كبيرا في السينما وفي العرض التليفزيوني في الفترة اللاحقة وكان الفيلم بنفس طاقم عمله أيضا.