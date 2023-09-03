بشرى تكشف أسباب نجاح فيلم "أولاد حريم كريم"

كشفت الفنانة بشرى أسباب نجاح فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي عرض في دور العرض مؤخرًا، مؤكدة أن الحنين له بعد شديد في هذا النجاح لأن الفيلم من كلاسيكيات الأفلام الكوميدية الاجتماعية.

أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أهم ما يميز الفيلم هو الدمج بين الأجيال، مشيرة إلى أن الفيلم كنوعية أفلام معنية بالكوميديا الاجتماعية التي تهم كل الأسرة التي انصرفنا عنها لأفلام الأكشن والضرب.

نجوم العمل هم أسباب نجاحه

ووجهت رسالة شكر للكيانات التي شجعت على إنتاج هذا العمل لأنه يوجد إنتاج تنفيذي وفني وتمويلي، لافتة إلى أنه إذا نظرنا للتجربة نظرة تحللية سنكسب أكثر نوعية أفلام تمثلنا، مؤكدة أن نجوم العمل هم أسباب نجاحه بترويجهم له.

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة "أولاد حريم كريم" مع النجم "مصطفى قمر عدد كبير من النجوم منهم الفنانة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشري، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.