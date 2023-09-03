الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بشرى تكشف أسباب نجاح فيلم "أولاد حريم كريم"

بشرى
بشرى

كشفت الفنانة بشرى أسباب نجاح فيلم "أولاد حريم كريم"، الذي عرض في دور العرض مؤخرًا، مؤكدة أن الحنين له بعد شديد في هذا النجاح لأن الفيلم من كلاسيكيات الأفلام الكوميدية الاجتماعية.

أضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن أهم ما يميز الفيلم هو الدمج بين الأجيال، مشيرة إلى أن الفيلم كنوعية أفلام معنية بالكوميديا الاجتماعية التي تهم كل الأسرة التي انصرفنا عنها لأفلام الأكشن والضرب. 

نجوم العمل هم أسباب نجاحه

ووجهت رسالة شكر للكيانات التي شجعت على إنتاج هذا العمل لأنه يوجد إنتاج تنفيذي وفني وتمويلي، لافتة إلى أنه إذا نظرنا للتجربة نظرة تحللية سنكسب أكثر نوعية أفلام تمثلنا، مؤكدة أن نجوم العمل هم أسباب نجاحه بترويجهم له.

أبطال الفيلم 

يشارك في بطولة "أولاد حريم كريم" مع النجم "مصطفى قمر عدد كبير من النجوم منهم الفنانة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشري، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

بشرى نجاح فيلم اولاد حريم كريم لأفلام الكوميدية الأفلام الكوميدية نجوم العمل

مواد متعلقة

"أولاد حريم كريم" لـ مصطفى قمر يقترب من مليونه الثانى خلال 3 أيام

مصطفى قمر ونجله يقدمان واجب العزاء فى شقيق عمرو عبدالجليل

قلبي في الليالي.. مصطفى قمر يشعل حفل عرض "أولاد حريم كريم" بالإسكندرية

مصطفى قمر يروج لفيلمه الجديد "حريم كريم 2" في الإسكندرية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الباز يكشف كواليس استغلال صفحة "رسم مصر" لإثارة البلبلة

مصادر: إعادة تشكيل مجلس إدارة "الشرقية للدخان".. وإنهاء أزمة السجائر قريبًا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

ما الفرق بين الغاز الطبيعي والمسال؟.. فروق قد لا تعرفها

الباز يفجر مفاجأة عن فيديوهات رقص الطلاب فى حفل التخرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب