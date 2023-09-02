"أولاد حريم كريم" لـ مصطفى قمر يقترب من مليونه الثانى خلال 3 أيام

حقق النجم مصطفى قمر نجاحا كبيرا خلال الأيام الثلاثة الأولى لطرح فيلمه الجديد «أولاد حريم كريم» بدور العرض السينمائية، حيث طرح للمشاركة في موسم الصيف السينمائي.

إيرادات فيلم أولاد حريم كريم

وجمع فيلم أولاد حريم كريم خلال 3 أيام إيرادات بمليون جنيه و770 ألفا وهي إيرادات مميزة للغاية خلال فترة قصيرة من العرض في الموسم السينمائي الصعب.

وخلال الساعات الماضية، طرح النجم مصطفى قمر أغنية "سبل عينيك" على طريقة الديو مع النجمة بشرى من فيلم "أولاد حريم كريم" الذي طرح بالسينمات منذ 3 أيام، والأغنية من كلمات عوض بدري وألحان مصطفى قمر وتوزيع توما، ولاقت الأغنية ردود أفعال إيجابية قوية عقب طرحها مباشرة ونالت إعجاب كل محبيهم، معبرين عن سعادتهم بها وشبهوها بأغاني التسعينيات.

أبطال فيلم أولاد حريم كريم

ويشارك في بطولة أولاد حريم كريم" مع النجم "مصطفى قمر عدد كبير من النجوم منهم الفنانة داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبدالجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

وخلال الأيام الماضية احتفل نجوم وصناع فيلم أولاد حريم كريم بالعرض الخاص للفيلم مرتين، الأولى وسط حضور كبير من نجوم الفن والصحافة والإعلام في السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء، بينما العرض الثاني كان في الإسكندرية أمس بحضور عدد كبير من أبطاله.