وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر السلامة والصحة المهنية.. وتسليم عقود عمل لسيدات بالمنيا

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مديرية العمل بمحافظة المنيا مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت بمختلف القطاعات، وذلك داخل مصنع المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية، وكذلك تسليم 150 عقد عمل لسيدات من أبناء المحافظة، وذلك للعمل بمصنع الجيزة للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة.

مبادرة "سلامتك تهمنا"

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تحرص على العمل على نشر مبادرة "سلامتك تهمنا" على أوسع نطاق، كونها مبادرة وطنية تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتأمين بيئة العمل في القطاعات المختلفة بما يُسهم في زيادة الإنتاج، والتأكيد على أهمية دور المديريات في توفير مزيد من فرص العمل للشباب داخل منشآت القطاع الخاص للحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مخاطر بيئة العمل

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقرير للوزارة، أن الندوة تناولت شرح موضوعات المبادرة من أجل لخلق بيئة عمل آمنة، وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.

تسليم عقود العمل لسيدات بمصنع للملابس الجاهزة

وألقى محاضراتها الكيميائي عبدالله خفاجي الموجه بإدارة السلامة والصحة المهنية، بالاشتراك مع المهندس أحمد عبدالشافي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة، بالإضافة إلى تسليم عقود العمل لسيدات بمصنع للملابس الجاهزة في إطار خطة الوزارة والمديرية للتدريب من أجل التشغيل ،ودمج المتدربين خريجي الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية في مجال التفصيل والخياطة في سوق العمل لتخفيض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة لهم منشآت القطاع الخاص.