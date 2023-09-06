الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر السلامة والصحة المهنية.. وتسليم عقود عمل لسيدات بالمنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق مديرية العمل بمحافظة المنيا مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت بمختلف القطاعات، وذلك داخل مصنع المتحدة لتجفيف الحاصلات الزراعية بالمنطقة الصناعية، وكذلك تسليم  150 عقد عمل لسيدات من أبناء المحافظة، وذلك للعمل بمصنع الجيزة للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة.

مبادرة "سلامتك تهمنا" 

 يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تحرص على  العمل على نشر مبادرة "سلامتك تهمنا" على أوسع نطاق، كونها مبادرة وطنية تهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتأمين بيئة العمل في القطاعات المختلفة بما يُسهم في زيادة الإنتاج، والتأكيد على أهمية دور المديريات في توفير مزيد من فرص العمل للشباب داخل منشآت القطاع الخاص للحد من معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مخاطر بيئة العمل

وأوضح محمد صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، في تقرير للوزارة، أن الندوة تناولت شرح موضوعات المبادرة من أجل لخلق بيئة عمل آمنة، وحماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، والحفاظ على مُقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.

تسليم عقود العمل لسيدات بمصنع للملابس الجاهزة 

 وألقى محاضراتها الكيميائي عبدالله خفاجي الموجه بإدارة السلامة والصحة المهنية، بالاشتراك مع المهندس أحمد عبدالشافي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة، بالإضافة إلى تسليم عقود العمل لسيدات بمصنع للملابس الجاهزة في إطار خطة الوزارة والمديرية للتدريب من أجل التشغيل ،ودمج المتدربين خريجي الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية في مجال التفصيل والخياطة في سوق العمل لتخفيض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل لائقة لهم منشآت القطاع الخاص.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
وزارة العمل الصحة المهنية عقود عمل مبادرة وطنية فرص العمل للشباب

الأكثر قراءة

شاهد.. أول صور للطبيب ضحية حادث انهيار عقار بحدائق القبة

احتراق 32 "توك توك" إثر اندلاع النيران داخل جراج بحدائق القبة

بعد مشاركتهما في معرض "تراثنا".. هاجر ومروة تفتتحان أول محل للهاند ميد ببني سويف (فيديو)

وزير النقل يشهد توقيع عقد مترو "أبوقير– محطة مصر"

"الداخلية" تكشف تفاصيل عودة طالبة أسيوط المتغيبة.. وتضبط استوديو تسجيل

"خدش براءة الأطفال وتحرش جنسياً بالفتيات".. جرائم شاذة ارتكبها "صيدلي مدينة نصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حفنة "جروبات".. لكل مواطن!

عبد الرحيم طايع

رشا الشامى.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا