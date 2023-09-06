الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تخلع زوجها: "عاوزنى أسافر أشتغل معاه وأسيب ولادى"

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

تقدمت سيدة تبلغ من العمر ٢٨ عاما لمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة لرفع دعوى خلع  تحمل رقم 1955 لسنة 2023 تفيد برغبتها في خلع زوجها بعد حدوث مشاجرة قوية  بينهما لرغبتة في إعطاء أطفالهما لأشقائه ليتولوا أمر تربيتهم.

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وقالت “إيناس صلاح ” في دعواها: مر على زواجنا 4 سنوات كاملة فتقدم لخطبتى عن طريق أحد أصدقاء شقيقى، والجميع حذرنى من بخله وحبه للمال لكنى لم أقتنع بهذه الأقاويل وتمت زيجتنا بنجاح، وفور زواجنا مباشرة سافر للعمل بالخارج ولم أتمكن من الحمل حينها وانتظرته لمدة سنتين ونصف حتى عاد وتمكنت من الحمل ورزقنى الله بطفلين توأم.

وتابعت الزوجة: بعد إنجاب الأطفال بـ6 أشهرأبدى رغبته فى اصطحابنا معه، وكنت فى غاية السعادة لأنه فكر فى لم شملنا أنا وأطفاله معه، لكن اكتشفت رغبته في سفرى للخارج لأساعده في العمل هناك وأخبرني بأنه تمكن من العثور على وظيفة مناسبة ستساهم في ارتفاع مستوى معيشتنا، وعندما حاولت أن أفهم منه عن كيفية العمل وبرفقتى أطفالنا التوأم   فاكتشفت رغبته في إعطاء الطفلين لأشقائه لتربيتهم. 

وأوضح لي بأن شقيقته الكبيرة عاقة وستتمكن من الاعتناء بهما وشقيقته الأصغر لم يأتي لها الزواج حتى الآن فسيقومون بالاعتناء بهما وبعد سنتين أو أكثر سنقوم بإحضارهما ونعيش معا في الخارج.  

واستكملت ايناس: عندما رفضت أقواله تشاجر معي مشاجرة كبيرة واتصل بأهلى يخبرهم بقراره وهددهم بالطلاق إذا لم ألبي رغبته فطلبوا منه الحضور لمصر حتى يتمكنوا من الحديث وإيجاد حل.

وبالفعل حضر وجلس مع أهلى لإقناعى وحاول الجميع الضغط على لإقناعي بالسفر معه وترك أبنائي لكنى رفضت التخلي عن أبنائى مقابل المال فانهال علي بالضرب المبرح وقام بسحلي وطردى أمام الجميع وهددنى بعدم الإنفاق عليهم نهائيا.

محكمة الاسرة دعوى خلع طلاق زوج القاهرة الجديدة

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