محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مراحل العمل الجارية بمشروعات التطوير بقطاعات المريوطيه نطاق فيصل والمنصورية.

وتفقد المحافظ أعمال استكمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية بدءا من محور ٢٦ يوليو باتجاه منطقة الصليبة بمركز ومدينة كرداسة استكمالاً لخطة التطوير التي يشهدها المحور بالكامل بمسافه تصل إلى ١٠ كم.

وشدد المحافظ علة رئيس مركز كرداسة بالتنسيق مع شركات المرافق سرعة الانتهاء من أعمال التحويلات للمرافق المتعارضه مع الأعمال، موجهاً برفع المخلفات ونواتج الأعمال على الفور.

كما كلف المحافظ مديرية الطرق بالتأكيد على الشركة المكلفة بأعمال الرصف بالالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

راشد يتابع العمل بالممشى السياحي لطريق المنصورية

وتابع راشد نسب العمل بالممشى السياحي لطريق المنصورية بدءا من تقاطعه مع الطريق الأبيض بكرداسة وحتة حدوده بحي الهرم، موجها بمراجعة الأعمال وتلاشي عدد من الملاحظات بالأسوار الجمالية وأرصفة المشاة الخاصة بالممشة مع زيادة مسطح الاكشاك والمحال الحضارية الموجود بما لا يعيق حركة المارة أو المركبات، مؤكداً على دعم الطريق بالكامل بالأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء لإضفاء المظهر الحضاري عليه.

كما تابع محافظ الجيزة أعمال التغطية والتأهيل لترعة المريوطية في المنطقة بين شارعي الشيشيني والمنشية، حيث تم البدء في أعمال الصب الخرسانية واستكمال أعمال التغطية بأحد القطاعات المقرر إنشاء كوبري لعبور السيارات أعلاه لتسهيل حركة الدوران للسيارات، لافتا إلى أنه تم مراعاة إقامه الكوبري بالمنطقة المشار إليها بحيث لا يؤثر على الحركة المرورية.

وتفقد المحافظ نسب التنفيذ في المنطقه التجارية والاستثمارية اعلي القطاع المغطي لترعه المريوطية بمدخل شارع الملك فيصل والتي من المقرر أن تستوعب ١٨ محل وبارتشن ودورات مياه وغرف إدارية وكاميرات مراقبة، كما تابع أعمال توسعة مدخل طريق المريوطية من شارع الملك فيصل بحي الهرم.

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته

محافظ الجيزة خلال جولته