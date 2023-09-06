الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أبوالغيط" يؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن

أبوالغيط
أبوالغيط

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المجتمع الدولي للتحرك لوقف الوضع المتدهور في فلسطين.

وأضاف خلال كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في دورته الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، اليوم الأربعاء، القضية الفلسطينية تواجه تحديات خطيرة في ظل برنامج الحكومة الإسرائيلية المتطرف.

كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالانخراط العربي البنّاء مع سوريا، وفي الشأن اليمني أكد ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن وحل الأزمة هناك سياسيا.

اجتماع الجامعة العربية

كانت قد عقدت اللجنة الوزارية العربية مفتوحة العضوية لدعم دولة فلسطين على الساحة الدولية، اجتماعا، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، برئاسة المملكة العربية السعودية التي مثلها نائب وزير الخارجية وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك على هامش أعمال الدورة الوزارية (160) لمجلس جامعة الدول العربية. 

وتضم اللجنة في عضويتها (مصر والأردن والجزائر وفلسطين وقطر ولبنان والمغرب وموريتانيا) والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.

وناقش الاجتماع، خطة عمل حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية لدعم دولة فلسطين على الساحة الدولية.

أبو الغيط فلسطين اليمن جامعة الدول العربية

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