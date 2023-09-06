عمر جودة: الاهتمام تنمية صناعة التأمين عبر تدريب الشباب لخلق كوادر جديدة

قال عمر جودة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، أن الشركة تحرص على دعم وتنمية الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إتاحة الفرصة لهم لتطوير مهاراتهم العملية والمهنية.



أضاف خلال بيان للشركة اليوم، أنه من الهام التعرف على صناعة التأمين بأنواعه المختلفة والعمل على زيادة نشر الوعي التأميني لدى الشباب وما تقدمه الشركة من تغطيات تأمينية متنوعة لخدمة المؤسسات والافراد، جاء ذلك في الاحتفالية التى نظمتها الشركة بختام الموسم الصيفي لتدريب طلاب الجامعات بمقر الشركة للاحتفاء بالطلاب وتقديم شهادات التقدير.

وأوضح، أن التدريب الصيفي يساعد على فتح آفاق جديدة للطلاب تساعدهم على اتخاذ قراراتهم المستقبلية بشأن مسارهم المهني في المستقبل.

وأكد، أنه ادراكا من الشركة أن متطلبات العمل تتطور بشكل يومي وسريع لذا حرصت الشركة على تقديم برنامج تدريبي فريد ومتميز للطلاب يمكنهم من إدراك ما يتطلبه سوق العمل بالفعل وتعلم المهارات مثل التكيف مع بيئة العمل، التعاون في فرق العمل، مهارات التواصل المختلفة، كيفية التعامل مع مشكلات العمل اليومية والعمل على إيجاد حلول سريعة ومبتكرة، كيفية ادارة الوقت لاستغلال وقت العمل الاستغلال الأمثل لتحقيق الاهداف اليومية المطلوبة بسرعة وكفاءة.

وانطلاقا من مسئولياتها المجتمعية احتفلت شركة مصر للتأمين بختام الموسم الصيفي لتدريب طلبة الجامعات وتخرج دفعة جديدة من شباب طلاب الجامعات المشاركين في برنامج التدريب الصيفي الذي تنظمه الشركة سنويا، وقد جاء التدريب الصيفي هذا العام يحمل شعار «يلا نجهز سوا، اجهز لبكرة».