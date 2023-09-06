تفاصيل تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

استعرضت فضائية "تن"، مقطع فيديو يوضح تفاصيل تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مستهلا بإنجاز الأعمال في محطة حدائق الأشجار من خلال بئر نزول معدة الحفر "كونكفورد"، ومعدة حفر الأنفاق "بتروجيت".

الخط الرابع

وكشف الفيديو عن تفاصيل أعمال الإنشاء في محطة حدائق الأهرام، الخط الرابع، ومحطة النصر، ومحطة المتحف المصري الكبير، والرماية، والأهرامات، والمريوطية، والعريش، والمطبعة، والطالبية، ومدكور، بالإضافة إلى محطة المساحة.

وأوضح الفيديو، عن الانتهاء من تركيب إحدى الماكينات داخل نفق محطة الأشجار، وجاري استكمال أعمال التركيب داخل النفق، حيث أن هذه الماكينات وصلت إلى مصر مفككة، وتم نقل أجزائها إلى موقع الحفر وتركيبها وإنزالها داخل بئر الحفر بالمحطات.

وأكدت وزارة النقل، تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والمعروفة إعلاميًا بـ(مترو الهرم)، وهو الخط الذي يبلغ طوله 42 كيلو مترًا، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة.