الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

الخط الرابع لمترو
الخط الرابع لمترو الأنفاق

استعرضت فضائية "تن"، مقطع فيديو يوضح تفاصيل تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مستهلا بإنجاز الأعمال في محطة حدائق الأشجار من خلال بئر نزول معدة الحفر "كونكفورد"، ومعدة حفر الأنفاق "بتروجيت".

الخط الرابع

وكشف الفيديو عن تفاصيل أعمال الإنشاء في محطة حدائق الأهرام، الخط الرابع، ومحطة النصر، ومحطة المتحف المصري الكبير، والرماية، والأهرامات، والمريوطية، والعريش، والمطبعة، والطالبية، ومدكور، بالإضافة إلى محطة المساحة.

وأوضح الفيديو، عن الانتهاء من تركيب إحدى الماكينات داخل نفق محطة الأشجار، وجاري استكمال أعمال التركيب داخل النفق، حيث أن هذه الماكينات وصلت إلى مصر مفككة، وتم نقل أجزائها إلى موقع الحفر وتركيبها وإنزالها داخل بئر الحفر بالمحطات.  

وأكدت وزارة النقل، تقدم الأعمال بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والمعروفة إعلاميًا بـ(مترو الهرم)، وهو الخط الذي يبلغ طوله 42 كيلو مترًا، ويصل عدد محطاته إلى 38 محطة.

مترو الأنفاق المرحلة الاولي بتروجيت مترو

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية تحتفل بذكرى ميلاد "الأستاذ"

باحث في الشأن الروسي لـ القاهرة الإخبارية: أوكرانيا سلكت طريقًا جديدًا في الحرب

"القاهرة الإخبارية" تعرض تقريرا عن انتشار مهنة إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية بإدلب

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منازل ومنشآت فى بلدة عناتا بالقدس المحتلة

شولتس: الحكومة الألمانية تخطط لتسريع عملية الموافقة على الهجرة للعمال الأجانب

قوات الاحتلال تنسحب من مخيم جنين بعد اعتقالها أحد الأسرى المحررين

وزير الخارجية الأمريكى يصل كييف للإعلان عن حزمة أسلحة جديدة

"القاهرة الإخبارية": سماع دوى صافرات الإنذار الجوى فى العاصمة الأوكرانية

الأكثر قراءة

كواليس الـ24 ساعة الحاسمة فى مصير محمد صلاح مع ليفربول

أول قرار من النيابة بشأن عقار حدائق القبة المنهار

تأجيل محاكمة جمال اللبان وآخرين في "الاستيلاء على أموال مجلس الدولة"

شاهد عيان يروي تفاصيل انهيار عقار حدائق القبة

"الداخلية" تكشف حقيقة "الفيديو المثير للجدل" في البرلس

نشرة الحوادث|ضبط المتهم بالاستعراض بسيارة فى موكب زفاف ومستريح سوهاج وهارب من إعدام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

رشا الشامي.. الآفاق العامرة بالضياء

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا