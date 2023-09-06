برلمانى: كلمة الرئيس بالمؤتمر العالمى للسكان وضعت القضية فى بؤرة الاهتمام العالمى

ثمن المهندس صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن كلمة الرئيس وضعت قضايا وملفات الارتقاء بالمنظومة الصحية بصفة عامة والأزمة السكانية بصفة خاصة في بؤرة الاهتمام العالمي، مطالبًا المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الصحة العالمية بصفة خاصة بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدول التى تعانى من مشكلات فى قطاعى الصحة والسكان.

القضايا المهمة

وقال سلطان، في بيان له أصدره اليوم، إن القضايا المهمة التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته خاصة بشأن الأزمة السكانية كشفت عن حقيقة في غاية الأهمية تتمثل في مدى خطورة القضية السكانية التي تعرقل حصاد ثمار التنمية الشاملة وما تشكله من عبء ثقيل وتهديد للجهود العظيمة التي تبذلها الدولة في كل المجالات، مؤكدًا أن الأزمة السكانية والزيادة الكبيرة فى معدلات النمو السكانى لها تأثيراتها السلبية على الخدمات التى تقدمها الدولة فى قطاعات الصحة والتعليم والسكن ومشروعات الكهرباء والطاقة ومياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد المهندس صالح سلطان أهمية تضافر الجهود الحكومية وجميع مؤسسات الدولة والمواطنين فى التوصل إلى حلول جذرية وغير تقليدية تكفل المساهمة الحقيقية والفاعلة فى مواجهة المشكلة السكانية بمختلف أبعادها، مطالبًا بإعطاء أولوية كبيرة لتوعية المواطنين بمخاطر هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني ومشروعات التنمية والمشروعات القومية العملاقة والجهود المبذولة للنهوض بملف الصحة، مما أسهم في توفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجموع الشعب المصري.

وانطلقت فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، الذى ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار "سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة"، بمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما يشارك في المؤتمر كل المعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، وممثلون عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال.