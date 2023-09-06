الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

خمسة أفلام أجنبية جديدة في دور العرض المصرية.. اليوم

فيلم Retribution
فيلم Retribution

استقبلت دور العرض المصرية قبل قليل 5 أفلام أجنبية جديدة لتنضم إلى قائمة الأفلام الأجنبية المعروضة في مصر خلال الفترة الماضية ومنها ما حقق إيرادات مميزة للغاية خلال الفترة الماضية مثل فيلم “أوبنهايمر”.

 

الأفلام الأجنبية الجديدة بدور العرض المصرية

يأتي فيلم Demon Slayer: To the Swordsmith Village كأول الأفلام المعروضة اليوم في مصر وتدور قصته حول المعركة الملحمية التي تجمع تانجيرو وهاشيرا وتينجين ورفاقهم ضد حفنة من الأعداء، خلال معركة تجرى أحداثها في قلعة إنفينيتي، والفيلم من بطولة زاك أجيلار وكيرا باكلاند وجريفين بيرنز وراي تشايس.

فيلم Retribution

وانطلق قبل قليل فيلم Retribution وهو من بطولة ليام نيسون وإيمبث ديفيدتز وتدور أحداث الفيلم الجديد في أجواء من الدراما والحركة، يكتشف مسؤول تنفيذي في أحد البنوك في طريقه لإيصال أطفاله للمدرسة بوجود قنبلة داخل السيارة، ويصبح عليه قيادتها دون توقف أو استغاثة لتجنب خطر تفجير القنبلة.

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قائمة الأفلام الأجنبية المنتظر عرضها فى مصر خلال أغسطس

فيلم Til Death Do Us Part

واستقبلت القاعات فيلم Til Death Do Us Part وهو من بطولة، كام جيجنديت وجاسون باتريك وتدور القصة في إطار من التشويق، يصبح على عروس محاربة عريسها السابق وأصدقاؤه السبعة، على أمل النجاة والبقاء على قيد الحياة.

فيلم The Nun II

فيلم The Nun II هو الرابع في دور العرض المصرية اليوم ويشارك في بطولته كلا من ستورم ريد وآنا بوبليويل، وتدور أحداث الجزء الثاني في فرنسا عام 1956 حيث يُقتل كاهن ويبدو أن هناك شر ينتشر جراء موته وتجد الأخت أيرين نفسها في مواجهة وجهاً لوجه مع قوة شيطانية مرة أخرى.

 

كما عرض فيلم God Is a Bullet وهو من بطولة نيكولاي كوستير ووالدو جيمي وتبدأ الأحداث حينما تتعرض الزوجة السابقة للمحقق بوب هايتاور للقتل على يد طائفة غامضة، يقرر بوب الاستقالة من منصبه والتوغل داخل الجماعة لكشف العديد من الألغاز.

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