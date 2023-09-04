الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أفلام أجنبية حققت نجاحات كبيرة فى شباك التذاكر المصرى مؤخرًا

Oppenheimer
Oppenheimer

نجحت مجموعة من الأفلام الأجنبية في تحقيق إيرادات عالية للغاية في شباك التذاكر المصري خلال الفترة الماضية، وشهدت القاعات إقبالا كبيرا من الجمهور المصري.. وخلال التقرير التالي نرصد بالأرقام إيرادات عدد من الأعمال.

إيرادات الأفلام الأجنبية 

وجاء فيلم Oppenheimer على رأس قائمة الأعمال المعروضة في مصر، محققا إيرادات كبيرة للغاية، ففي خلال 6 أسابيع استطاع الفيلم تحقيق إيرادات بقيمة 43 مليون جنيه، متفوقا على عدد كبير من الأفلام الأجنبية والمصرية المعروضة في مصر.

والفيلم العالمي الجديد بطولة عدد كبير من أهم النجوم العالميين، منهم: كيليان مورفي الذي يقدم في الفيلم دور العالم الأمريكي الشهير روبرت أوبنهايمر، والفيلم يشارك في بطولته كل من النجم العالمى مات ديمون، وفلورينس بيو، وروبرت داوني جونيور، وإيميلي بلنت.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر، ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير مشروع مانهاتن من كل شيء في العالم.

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قائمة الأفلام الأجنبية المنتظر عرضها فى مصر خلال أغسطس

وفي 8 أسابيع فقط استطاع الفيلم العالمي Mission: Impossible -Dead Reckoning Part One تحقيق نجاح كبير في شباك التذاكر المصري، واستطاع تحقيق إيرادات 25 مليون جنيه، وهي إيرادات مميزة خلال الفترة الحالية، والفيلم تدور أحداثه حين يعود العميل إيثان هانت لاستخدام قدراته وخبرته لحل المزيد من الجرائم العالمية، حيث يسعى رفقة زملائه لتعقب سلاح مميت قبل أن يقع في الأيدي المظلمة، وهو من بطولة  توم كروز وريبيكا فيرجسون.

إيرادات فيلم Meg 2: The Trench 

وجمع الفيلم العالمي Meg 2: The Trench خلال 4 أسابيع من العرض في مصر إيرادات بقيمة 23 مليون جنيه، والفيلم الجديد يتتبع قصة "جوناس" حيث يقرر دراسة "ميجالودون" بعد اكتشافه أنه ما زال موجودا، لكن المفاجأة التي لم يتوقعها "جوناس" هي مواجهة ديناصور غريب يعيش في الماء، والفيلم من بطولة: جيسون ستاثام وسيينا جيلوري.

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