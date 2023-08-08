الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قائمة الأفلام الأجنبية المنتظر عرضها فى مصر خلال أغسطس

فيلم The Secret Kingdom
فيلم The Secret Kingdom

ينتظر عشاق السينما العالمية عرض عدد كبير من الأفلام الأجنبية في مصر على مدار شهر أغسطس الجاري، منها عدد من الأفلام الضخمة، وخلال التقرير التالي نرصد قائمة الأفلام الأجنبية المنتظر عرضها في مصر خلال أغسطس.

قائمة الأفلام الأجنبية في مصر:

وتشمل قائمة الأفلام الأجنبية المنتظر عرضها في مصر خلال أغسطس مجموعة من الأفلام التي يقوم ببطولتها عدد من النجوم المفضلين للجمهور المصري والعربي، ومنها:

- فيلم "Gran Turismo"، يعرض الفيلم العالمي الضخم "Gran Turismo" بداية من غدٍ الأربعاء بدور العرض المصرية، والفيلم يتناول قصة لاعب محترف في لعبة "Gran Turismo"، الذي استطاع الفوز بالعديد من المسابقات الخاصة بها حتى صار سائق سيارات سباق محترف في الواقع، وهو من بطولة ديفيد هاربر وأورلاندو بلوم ودجيمون هونسو.

- فيلم "Run Rabbit Run"، يعرض الفيلم الجديد "Run Rabbit Run" في مصر بداية من غدٍ، والفيلم ينتمي إلى فئة أفلام الرسوم المتحركة، وهو من بطولة سارة سنوك وجريتا سكاتشي، وتدور قصته حول سارة التي تعمل طبيبة خصوبة وتؤمن إيمانًا قويًا بالحياة والموت، ولكن حينما تلاحظ سلوكًا غريبًا على ابنتها الصغيرة، تجد نفسها في تحدي أمام القيم التي طالما أمنت بها.

- فيلم "The Secret Kingdom"، يعرض فيلم "The Secret Kingdom" في مصر بداية من غدٍ أيضًا، والفيلم يتناول قصة مملكة خيالية تكمن أسفل غرفة الصبي (بيتر) وشقيقته (فرايتي)، ويتوجب عليهما حماية تلك المملكة من عدو قديم، فسرعان ما يخوض الشقيقان مغامرات لجمع خمس كنوز روحانية لحماية المملكة.

فيلم Retribution

فيلم Retribution من الافلام المقرر عرضها في مصر 23 أغسطس الجاري وتدور أحداثه في إطار من الدراما والحركة، حين يكتشف مسؤول تنفيذي في أحد البنوك في طريقه لإيصال أطفاله للمدرسة بوجود قنبلة داخل السيارة، ويصبح عليه قيادتها دون توقف أو استغاثة لتجنب خطر تفجير القنبلة، والفيلم من بطولة كلا من ليام نيسون وإيمبث ديفيدتز وماثيو مودين وجاك شامبيون.

  • فيلم Force of Nature: The Dry 2

من الأفلام المنتظر عرضها في مصر 23 أغسطس الجاري، والفيلم يشارك في بطولته كلا من إيريك بانا وآنا تورف وتدور أحداثه حين تذهب 5 سيدات في رحلة برية وسرعان ما تعود المجموعة مع اختفاء أحدهن، فيتولى المحققين الفيدراليين آرون فالك وكارمين كوبر مهمة البحث عن المرأة الفقودة وسط الجبال والبرية.

قائمة الأفلام الأجنبية فى مصر قائمة الأفلام الأجنبية الأفلام الأجنبية فيلم Gran Turismo فيلم Run Rabbit Run فيلم The Secret Kingdom فيلم Retribution

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