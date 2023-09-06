الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يؤكد عمق العلاقات المصرية الصينية الممتدة عبر التاريخ

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال زيارته لبلدية تشنغتشو بالصين

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عمق العلاقات المصرية الصينية الممتدة عبر التاريخ، والتي زادت رسوخًا خلال الأعوام الماضية، وبدا ذلك في الزيارات التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ القاهرة، وهو شيونج، عمدة الحكومة الشعبية لبلدية تشنغتشو، وكونج شانج شينج، رئيس المؤتمر الاستشاري والسياسي لمقاطعة خنان، ووانج كاي نائب سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني ومحافظ مقاطعة خنان الصينية، وعدد من القيادات الحزبية والسياسية الصينية بمقاطعة خنان ومدينة (تشنجتشو) الصينية.

وأكد محافظ القاهرة اهتمام الدولة المصرية بالمشروعات السياحية والثقافية الكبرى وتعزيز البنية التحتية لها، وتحديث الخدمات اللوجستية الخاصة بها.

المنتدى الحضري العالمي

وأشار محافظ القاهرة إلى استضافة مدينة القاهرة المنتدى الحضري العالمي في عام 2024، وقمة المدن الإفريقية 2025، موجهًا الدعوة للوفد الصيني للمشاركة في هذه المؤتمرات المهمة رفيعة المستوى.

وأكد محافظ القاهرة أن دعوة المنتدى، تحت عنوان "اكتشاف قوة دافعة جديدة، وتعزيز استدامة المدن السياحية"، تعد فرصة لعُمد ومحافظين ورؤساء مدن وبلديات المدن السياحية العالمية لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه تطوير المدن السياحية واستكشاف قوى دافعة جديدة لاستدامة المدن.

وأضاف محافظ القاهرة أن القاهرة من المدن التاريخية والتراثية والسياحية على المستوى العالمي، وهي الأكبر والأقدم في إفريقيا والعالم العربي وحاضنة لحضارات مصر الفرعونية والمسيحية والإسلامية، وإحدى مراكز الجذب السياحي العالمي بآثارها الفريدة الممتدة على ضفاف النيل الخالد.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القاهرة تجمع تراثًا ممتدًا عبر السنين يضم مباني للعصور المختلفة بتفصيلات مبهرة ترجع لكل المراحل والأطوار التاريخية من مباني وقصور ومساجد وكنائس ومعابد.

دعم السياحة

وأضاف محافظ القاهرة أنه لدعم السياحة في أي مدينة تلزم بنية تحتية حديثة ومتطورة، لذا حرصت الدولة المصرية على تطوير الطرق وإنشاء محاور جديدة ورفع كفاءة وسائل النقل وإدخال وسائل حديثة للنقل بالقاهرة، علاوة على جهود الدولة في إنشاء المدن الذكية الحديثة والخروج بمشروع عملاق لحيز التنفيذ، وهو مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كمساعد وداعم عمراني لمدينة القاهرة، كي تتحول لعاصمة للثقافة والتراث والسياحة، وتكون العاصمة الإدارية الجديدة جزءًا مكملًا للقاهرة ورافدًا جغرافيًا واقتصاديًا وسياحيًا له.

وأشار محافظ القاهرة إلى تعاون عدد من الشركات الصينية في بناء الحي الإداري بالعاصمة الإدارية باستثمارات مشتركة كأحد نماذج التعاون بين البلدين.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن الدولة المصرية اتخذت خلال العشر سنوات الماضية خطوات واسعة، وتبنت مبادرات مهمة لتعزيز استدامة مدننا عن طريق إعادة تطوير المدن القائمة، وإنشاء مدن جديدة لتتحول لمدن خضراء ذكية آمنة ومستدامة.

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