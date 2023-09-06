مواطن أقصري: إنجازات الرئيس السيسي "تتحدث عن نفسها".. لم يتوانى عن خدمتنا

شهدت قرى محافظات مصر تطورًا ملحوظاً من خلال إنشاء عديد المشروعات الخدمية، والتي تساهم بدورها في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين داخل قريتهم دون معاناة ومشقة، وجاء ذلك بعد دخول المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وقبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى كان أهالى القرى لديهم نقص فى العديد من الخدمات الأساسية والتى توفر حياة كريمة لهم، ولكنه خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية واطلاق مبادرة حياة كريمة، استطاع تحقيق حلم كل مصرى داخل القرى أن يعيش حياة كريمة دون معاناة، ويصبح لديه أمل فى مستقبل أولاده، حيث أن هذه المبادرة الرئاسية وفرت المبانى الآمنة للآسر بدلاً من الآيلة السقوط، ومشروعات صغيرة لسيدات، وغيرها من المميزات التى ساهمت فى تغيير حياة المواطنين إلى الأفضل.

دعم المواطنين لرئيس عبدالفتاح السيسي

قال محمد الرشيدي، معلم لغة عربية بمحافظة الأقصر، إن جميع الشعب يرى إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف، حيث كان لا يوجد بالقرى أي خدمات، لكن بتوجيهات الرئيس وجدنا الجميع يشارك في إنقاذ القرى التي كانت متهالكة، ومن أبرزها "الترع" التي كانت منبعا للبلهارسيا، وفي عهد الرئيس تم إجراء حملات للتطهيرها والحفاظ على صحة المواطنين.

مبادرات الجيش والشرطة لدعم الشعب

وأضاف الرشيدي لـ"الدستور" أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجدنا البيوت المتهالكة في القرى تبني بشكل مميز وتكاد أن تضاهي الفنادق، وبشأن الأطعمة والمأكولات وجدنا مبادرات يتم تنظيمها بواسطة رجال الجيش والشرطة، حيث أنهما يتصارعان فيما بينهما لخدمة أهالى القرى، وكل ذلك يتم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم حديثه: “الرئيس السيسي لم يتوانى يومًا ولا ساعة إلا فى خدمة أهل وطنه، جزاه الله خيرًا عنا وبارك الله له وجعله الله لنا إلى أن تقوم الساعة”.