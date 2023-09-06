الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التعليم: إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تحقق متطلبات معلم الغد

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعًا مع قيادات الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء بالتنمية المهنية للمعلمين.

جاء ذلك بحضورالدكتورة زينب خليفة، مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتورة شيرين حمدي، مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.

وأكد الدكتور رضا حجازي أنه تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، فقد تم إعداد معايير جديدة لتطوير أداء المعلمين تتناسب مع نظام التعليم الجديد، ومستجدات العصر، وتحقق متطلبات معلم الغد، مشيرًا إلى أنه يتم ذلك من خلال الأكاديمية المهنية للمعلمين، وعدد من إدارات الوزارة من بينها الإدارة المركزية لشئون المعلمين، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، والإدارة المركزية للتعليم العام، والإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، بالإضافة إلى المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بالتعاون مع وكالة المعونة الأمريكية، والبنك الدولي، ومنظمة يونيسف.

وأشار الوزير إلى ضرورة إقامة حوار مجتمعي حول وثيقة معايير المعلم، للاستماع إلى مختلف الآراء، والاستفادة منها في إثراء تلك المعايير، وخروجها في أفضل صورة ممكنة.

كما أكد الوزير على أهمية حسن اختيار المدربين الأكفاء، وتطبيق أفضل معايير الجودة، موجهًا ببناء دليل اعتماد خدمات التنمية المهنية، بما يتناسب مع تطورات العصر المتسارعة، والمتغيرات المحلية والدولية، ويدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض بعض القضايا المهمة المتعلقة بالمعلمين، حيث وجه الدكتور رضا حجازي بحل كل المشكلات التي تواجه المعلمين، والعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه ترقياتهم.

 

الإجراءات اللازمة لتوثيق شهادات خدمات التنمية المهنية


كما وافق الوزير على اتخاذ الأكاديمية المهنية للمعلمين الإجراءات اللازمة لتوثيق شهادات خدمات التنمية المهنية من وزارة الخارجية المصرية؛ وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشهادات الممنوحة من الأكاديمية، وإتاحة تبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

ووجه الوزير أيضًا الأكاديمية بالتعاون مع كليات التربية للاستفادة من البحوث والرسائل العلمية (الماجستير، والدكتوراه) في مجالات التنمية المهنية للمعلمين؛ لإثراء مكتبة الأكاديمية بنسخ منها؛ وتحقيق الاستفادة المرجوة، خاصة فيما يتعلق بالنتائج التي خرجت بها، وما تضمنته من توصيات تسهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقد وجه الوزير أيضًا بإصدار مجلة علمية من الأكاديمية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛ وذلك لإتاحة نشر البحوث المستخلصة من الرسائل العلمية، والمقالات البحثية الواردة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية داخل مصر وخارجها.

كما وجه الوزير بالاستفادة من محور المعلمين بالخطة الاستراتيجية للوزارة (2024- 2029)، في إعداد خطة تنفيذية للأكاديمية فيما يخص المعلم، وتحقيق التنمية المهنية المستدامة له.

 

التحول الرقمي نظام التعليم الجديد وزير التربية والتعليم حوار مجتمعي رضا حجازي التعليم معلم الغد

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