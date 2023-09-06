الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية لدعم 88 مريضًا في 10 تخصصات بالمنوفية

جانب من القافله
جانب من القافله

نجحت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 88 مريضًا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية وبالتعاون مع المستشفى الجامعي بشبين الكوم، تنفيذًا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية. 

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجًا للمرضى، شملت: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال).

تقديم الخدمات لـ 7 قرى بالمنوفية 

موضحًا أن المرضى المستفيدين من الأسر الاولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بقرية كفرالدوار بمركزالباجور، وقريتيّ العراقية ودبركى بمركز الشهداء، وقريتى ميت سراج والعجايزة بمركز قويسنا،  وعزبة الطوخي وكفر شحاتة بمركز تلا في محافظة المنوفية.  

وأشار إلى أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

محافظة المنوفية التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قوافل مجانية ب 7قري عمليات جراحية مجانية بالقافله جمعية الأورمان

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