"دينية النواب" تطالب بإطلاق قناة الأزهر

طالب الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بسرعة العمل على إطلاق قناة للأزهر الشريف تعبر عن وسطيته واعتداله في كل برامجها والقضايا المطروحة من خلالها، لتكون منبرًا إعلاميًا منيرًا لمكافحة الفكر المتطرف وبيان صحيح الدين، وتعبر عن منهج الأزهر الشريف ووسطيته واعتداله وتصحيح صورة الإسلام في الخارج وتقديم خدمات علمية ومجتمعية ودعوية في الداخل والخارج.

وقال العبد إن لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب تتابع كل القضايا المتعلقة بمجال اختصاص اللجنة سواء ملف التعليم الأزهري الجامعي أو ما قبل الجامعي أو المجال الدعوي للأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف والشئون الدينية أو للمحافظة على مال الأوقاف من خلال هيئة الأوقاف المصرية.

الدور الوطني

وأضاف العبد أنه فيما يخص التعليم الأزهري بشقيه ما قبل الجامعي والجامعي خاصة وأننا على أبواب الموسم الدراسي: تهتم اللجنة بأن يتم بحث الاستراتيجيات التي تتعلق بمجال التعليم الأزهري، ومنها متابعة تطوير التعليم الأزهرى الجامعي وما قبل الجامعي، والعمل على إصلاح العملية التعليمية بأركانها المختلفة بما يضمن وجود خريج أزهري قادر على القيام بالدور الوطني المنوط به من نشر الفكر الوسطي الصحيح للدين والتحصن من الفكر المتطرف.

وقال العبد إنه من الأهمية بمكان العمل على متابعة إنشاء هيئة الأبنية التعليمية الأزهرية، حتى تقوم بدورها المنشود من عمليات الإحلال والتجديد للمعاهد الأزهرية والإشراف على المباني التعليمية التابعة للأزهر، واستكمال هيئة الأبنية التعليمية الأزهرية للمعاهد الأزهرية المقامة بالجهود الذاتية التي صدر بشأنها قرار إغلاق والإشراف عليها، ووضع آلية للاستغلال الأمثل للأراضي والمباني المتبرع بها، ومتابعة مدى تطبيق معايير الجودة، للحصول على اعتماد الجودة للجامعات والمعاهد الأزهرية، ودراسة إمكانية تطبيق استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتعميمها في التعليم الأزهري.

تجديد الخطاب الديني

وقال العبد إنه فيما يخص الأزهر الشريف، تحرص اللجنة على متابعة دور الأزهر الشريف تجاه قضية تجديد الخطاب الديني والتصدي للأفكار المتطرفة التي تشكل الأساس الفكري للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى التنسيق مع الدول الإسلامية والمؤسسات المعنية لمواجهة هذه الجماعات.

وأشار العبد إلى أنه لا بد من دراسة أسباب عدم إطلاق قناة الأزهر الجديدة التي من المفترض أن تقدم كل أنواع البرامج بمصداقية الأزهر الشريف ورسالته التي يتبناها، ومناقشة آليات المحافظة على الوسطية والاعتدال وعدم التطرف، بما يسهم في تخريج جيل متميز قادر على تحمل المسئولية وأداء الرسالة المنوط بها.