تقرير برلماني يكشف مناقشة "دينية النواب" 104 طلبات إحاطة خلال الانعقاد الثالث

كشف تقرير أعدته أمانة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب حول إنجازات عمل اللجنة بدور الانعقاد الثالث من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، أن اللجنة برئاسة الدكتور علي جمعة قامت بمناقشة 104 طلبات إحاطة مقدمة من العديد من نواب المجلس.

وأكد التقرير أن اللجنة قامت بإعداد 34 مذكرة مفصلة حول طلبات إحاطة تم مناقشتها داخل اللجنة وبمشاركة مسئولي الجهات التنفيذية والحكومية.

وفي مجال العمل التشريعي، أكد التقرير أن اللجنة قامت بمناقشة ودراسة وإعداد توصيات بشان مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 - 2024 لكل من وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية وهيئة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وجامعة الأزهر الشريف وفروعها المختلفة والمستشفيات الجامعية التابعة لها.

ومن جهة أخرى تنتظر اللجنة بداية عمل دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبدء في مناقشة مشروع قانون تم احالته للجنة مع نهاية دور الانعقاد الثالث بشان نقابة المنشدين الدينيين.