الأربعاء 06 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار سيارة بمنبج شمالي سوري

انفجار سيارة بمنبج
انفجار سيارة بمنبج شمالي سوري

أفادت فضائية سكاي نيوز الإخبارية، في نبأ عاجل، مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار سيارة في مدينة منبج شمالي سوريا.

مدينة منبج تشهد العديد من الحوادث المدنية

وفي 6 يوليو الماضي، قُتل 3 أشخاص إثر انفجار سيارة فى مدينة منبج شمالى سوريا، حيث انفجرت السيارة، ولم يُعرف إذا كان الانفجار ناجماً عن هجوم جوي أو عبوة ناسفة.

وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حول انفجار سيارة بمدينة منبج، فإنه لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الانفجار، وسيتم نشر المعلومات بعد انتهاء التحقيقات.

يذكر أن مدينة منبج شهدت العديد من الحوادث الأمنية؛ أبرزها مقتل 5 عناصر من قوات الأسايش التي تعتبر ذراعا لقوات قسد، إثر انفجار سيارة مفخخة عام 2019، أمام مقر الدفاع الذاتي بالقرب من مدرسة الزراعة في منبج شرقي حلب.

مدينة منبج سوريا شمال سوريا قوات قسد مجلس منبج العسكري

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مصرع وإصابة 8 فى حادثى حريق وانهيار عقار بالقاهرة

"بيت الروبى" يواصل الصدارة التاريخية للسينما المصرية.. تعرف على حصيلته

انهيار عقار من 4 طوابق فى حدائق القبة.. واستخراج جثتين من تحت الأنقاض (صور)

"الأرصاد" تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو)

"دماء فى الشرقية".. مصرع سائق سقطت سيارته فى مصرف وآخر بسبب حادث تصادم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

مؤشر التعايش وسند التلاحم

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حركة فتح: تعرية الاحتلال لنساء الخليل جريمة بشعة لن تمر دون رد

إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى قرب قرية الزبيدات شمال أريحا

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟