مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار سيارة بمنبج شمالي سوري

أفادت فضائية سكاي نيوز الإخبارية، في نبأ عاجل، مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجار سيارة في مدينة منبج شمالي سوريا.

مدينة منبج تشهد العديد من الحوادث المدنية

وفي 6 يوليو الماضي، قُتل 3 أشخاص إثر انفجار سيارة فى مدينة منبج شمالى سوريا، حيث انفجرت السيارة، ولم يُعرف إذا كان الانفجار ناجماً عن هجوم جوي أو عبوة ناسفة.

وبحسب بيان المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، حول انفجار سيارة بمدينة منبج، فإنه لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الانفجار، وسيتم نشر المعلومات بعد انتهاء التحقيقات.

يذكر أن مدينة منبج شهدت العديد من الحوادث الأمنية؛ أبرزها مقتل 5 عناصر من قوات الأسايش التي تعتبر ذراعا لقوات قسد، إثر انفجار سيارة مفخخة عام 2019، أمام مقر الدفاع الذاتي بالقرب من مدرسة الزراعة في منبج شرقي حلب.