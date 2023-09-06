الباز يحذر من خطورة المهرجانات فى حفلات التخرج: "إهدار لكل قيم المجتمع"

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن انتقاده لفيديوهات حفلات التخرج، ليس كونه ضد فرح الطلاب بتخرجهم، أو ضد البهجة، لكن لا يصح إهدار كل القيم في المجتمع.



وأضاف خلال لايف البساط أحمدي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك،: "كنت أظن أن حفلات التخرج التي اشتغلت فيها المهرجانات في قاعات خارج الجامعة، لكن الكارثة أن بعضها أقيم داخل الحرم الجامعي".

ولفت إلى أن أغاني المهرجانات نوع من فساد الفن، وأن مصر عاشت فترة من أسوأ فتراتها فنيا، محذرا من أن يتحول حفلات تخرج شباب الجامعة، لأفراح شعبية.

وأردف: "كنت فرحان بالموسيقى النوبية، احنا بلد قايمة على الفن والثقافة، لا يجب أن نترك أولادنا للمجهول ويبقى نجمه حمو بيكا، وحمو بيكا نفسه لم يقل أنه مطرب".

وختم: "مينفعش مزاج شباب الجامعة وذوقهم في الأغاني يبقى مثل الأفراح الشعبية، مينفعش المهرجانات تشتغل في كل حتة وفي قاعات الجامعة، اللي معاه دكتوراة مينفعش يبقى زي اللي مبيفكش الخط، لأن ده يضيع البلد".