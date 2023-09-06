المهندس يوسف مجند: 3 مليارات دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والسودان

قال المهندس منجد يوسف المدير التجاري للشركة المصرية السودانية، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في عام 2022، بلغ مايقرب 3 مليارات دولار سواء كان من الجهات الرسمية أو غير الرسمية.

وأشار إلى أن التبادل التجاري الرسمي وفقا لبيانات بنك السودان المركزي، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية وصل إلي مايقرب من 1.4 مليار دولار، وهو ذات الرقم الذي يتم تداوله في المعاملات الغير رسمية والتي تجري غير المعابر الحدودية بين الدولتين مثل قسطل ووادي حلفا.



وأوضح خلال الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين بعنوان (صناعة السكر في مصر بين الواقع والتحديات)، الثلاثاء، بمقر النقابة، أن هناك زيادة تصل إلى 10 ٪ سنويًا في حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف “يوسف”، أن السودان بدأت تصدر منتجات بقيمة مالية توازي وارداتها من مصر منذ بداية 2023، حيث بلغت إجمالي صادرات السودان في العام 2022 نحو 4.5 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها 11 مليار دولار، لافتا إلى أن مصر تستحوذ على 25٪ من إجمالي صادرات الخرطوم غير الذهبية.





وأشار إلى أن السودان تعد أيضًا مصدرًاً كبيرًا لإنتاج الذهب على مستوى القارة الأفريقية، حيث قامت خلال عام 2022 بتصدير ذهب خام لصالح البنك المركزي المصري مباشرة بقيمة 100 مليون دولار.

وأضاف “يوسف”، أن السودان تصدر إلى مصر لحوم حية ومذبوحة بقيمة 450 مليون دولار، بالإضافة إلى القطن قصير التيلة بسعر يتراوح من 2000 إلى 2200 دولار للطن الواحد، في حين تقوم مصر بتصدير القطن طويل التيلة.

وتابع المدير التجاري بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أنه يتم تصدير السمسم السوداني إلى السوق المصرية، إضافة إلى الكركديهة ولب البطيخ.

وأشار يوسف إلى أن السودان لديها 100 مليون رأس ماشية، وهي ثروة حيوانية ضخمة منتشرة في مراعي طبيعية نتيجة هطول الامطار في الخريف والشتاء، كما أن 90% من صادرات اللحوم السودانية إلى السوق المصرية.

وكشف المدير التجاري بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أنه يتم تصدير جمال وأبقار سودانية إلى مصر بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتم تصدير الضأن الي دول الخليج والسعودية لموسم الحج، لافتًا إلى أن السودان تقوم باستيراد السكر، على الرغم من وجود 7 مصانع كبرى لديها لإنتاج السكر، ولكنها توقفت نتيجة عدم وجود كهرباء او الحرب الدائرة هناك.



وقال “يوسف” إن حجم استيراد السودان من السكر للاستهلاك السنوي يصل إلى 1.4 مليون طن، أي ما يوازي 65 كيلو للفرد الواحد في السنة، وهذا نتيجة دخول السكر في كميات كبيرة من المشروبات والاغذية، بينما المواطن المصري يستهلك 35 كيلو في العام من السكر.

وأوضح أن قيمة الواردات السودانية من السكر تتراوح من 500 إلي 600 مليون دولار سنويًا، مطالبًا قيام شركات السكر المصرية بتصدير منتجاتها من السكر للسوق السودانية.