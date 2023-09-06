دراسة: أزمة تكاليف المعيشة تجبر واحد من كل خمسة بريطانيين بخفض مدفوعات المعاشات

أظهرت دراسة جديدة، أن أزمة تكاليف المعيشة تجبر واحد من كل خمسة بريطانيين بخفض مدفوعات المعاشات التقاعدية، فالملايين من البريطانيين يبحثون عن سبل لخفض الإنفاق مع انخفاض الأجور وارتفاع الفواتير بشكل حاد، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت الدراسة الاستقصائية في المملكة المتحدة التي أجرتها منصة الاستثمار هارجريفز لانسداون، أن أزمة تكلفة المعيشة تجبر الأسر على اتخاذ قرارات صعبة، ويتزامن البحث مع دعوة رئيس أحد أكبر مديري الصناديق في بريطانيا، أبردن، إلى مضاعفة الحد الأدنى من مساهمات المعاشات التقاعدية لملايين العمال من أجل تجنب أزمة دخل التقاعد "الحقيقية للغاية".

وكشفت النتائج مع انخفاض الأجور الحقيقية وارتفاع الفواتير بشكل حاد، يبحث الملايين من الناس عن طرق لخفض الإنفاق وتعزيز دخولهم، حتى أن البعض خلص إلى أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الادخار من أجل التقاعد في الوقت الحالي.

وفقا للدراسة، فإن 22٪ من الناس إما توقفوا (14٪) أو خفضوا (8٪) مساهمات المعاشات التقاعدية خلال أزمة تكلفة المعيشة، وإن الرجال كانوا أكثر عرضة للقيام بذلك من النساء، ومن المرجح أن يقوم الشباب بخفض مساهماتهم أو إيقافها أكثر من كبار السن. وقد فعل ذلك ما يقرب من ثلث الفئة العمرية 18-34 عامًا، مقارنة بواحد من كل خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عامًا.

قالت الدراسة إن أبحاثها أشارت إلى أن 35% من الأشخاص لم يكونوا على المسار الصحيح حتى للحد الأدنى من نمط الحياة التقاعدي، كما حددته إحدى هيئات التقاعد الرئيسية، مما يعني أنهم كانوا معرضين لخطر الكفاح من أجل تحمل تكاليف الأساسيات مثل: الطعام والرعاية الصحية. التدفئة عندما كانوا أكبر سنا.

وقالت هيلين موريسي، رئيسة قسم تحليل التقاعد في شركة هارجريفز لانسداون: "إن ارتفاع الأسعار جعل من موازنة الميزانيات صراعًا حقيقيًا، وليس من المستغرب أنه بعد إجراء كل التخفيضات الممكنة في أماكن أخرى، يحول الناس انتباههم إلى معاشاتهم التقاعدية".