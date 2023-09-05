الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"كهرباء الإسكندرية" تنتهى من تدريب عمال مراكز الخدمات على أعمال المنصة الموحدة

المهندس إيهاب الفقي
المهندس إيهاب الفقي

أعلن قطاع التدريب في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندسة ريهام الدرديري عن تدريب العاملين بمراكز الخدمة في الشركة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة علي التعامل مع خدمات «المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء ».

ووفق بيان صادر عن الشركة فتتم تلك الدورات برعاية المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس ادارة شركة الاسكندرية لتوزيع، وتمت الدورة التدريبية خلال يومى ٣ ، ٤ / ٩ / ٢٠٢٣ بمركز تدريب الشركة في منطقة بمحرم بك.

وحضر الدورة المهندس محمد صلاح الدين فتحى مديرعام نظم المعلومات، والمهندسة  كريمان عبدالفتاح مصطفى مدير عام الخدمات الذكية، والمهندسة مرفت محمود النحاس مدير عام المكتب الفني لرئيس مجلس اﻻدارة.

ووفق البيان فقد تم استكمال برنامج  تدريب وإعداد كوادر بشرية بمراكز خدمة العملاء بشركات التوزيع، فقد تم اليوم الثلاثاء 5/9/2023 في قطاع المنتزه تم تنفيذ  تكملة لبرنامج المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وفي قطاع غرب ايضا تم تنفيذ برنامج «قواعد التوصيل» و ألقي المحاضرة المهندسة مني ابوالفتح القاضي مدير إدارة شبكات الإبراهيمية .

واستقبل المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء اليوم السبت الموافق 2/9/2023 وفد من هيئة كهربة الريف بدولة تنزانيا.

وشملت الزيارة تفقد الوفد التنزاني مركز البيانات (Data Center ) بفرع سموحة بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وذلك في إطار البرنامج التدريبي للوفد التنزاني بشركة كهربة الريف التنزاني لعدد (18) متدربا يرافقه قطاع التدريب بالشركة القابضة لكهرباء مصر وقطاع التدريب  بشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الكهرباء توزيع الكهرباء المهندس إيهاب الفقي وزارة الكهرباء

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