"APNEA" عن فقدان البشر للحب ضمن عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

شهد مسرح البالون، العرض المسرحي الإيطالي "APNEA" إخراج جورجيا سيري، وهو من نوعية عروض الأداء الحركي، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

والعرض "APNEA" يعتمد على حركة أداء الممثلين الجماعية وتقنية الإنارة السوداء ومؤثرات سينوجرافيا، تتراوح بين الضوء والعتمة، وهو عرض دراما النهاية البشرية، حول اثنا عشر من البشر هم الباقون فوق سطح البسيطة، فقدوا مفهوم الحب وبذلك يتفجر بينهم الصراع مع أن هدفهم جميعا واحد، هو البقاء وإعمار الأرض من جديد.

ويعد هذا العرض هو المسرحية الثالثة والأخيرة من الثلاثية المسرحية: (انقراض البشر)، وكلها تدور حول خيط واحد: لقد قتلت البشرية الحب، وبالتالي الكوكب. كل ما تبقى من البشر هو مجموعة من اثنا عشر ناجيًا، انقسموا بين الرجال والنساء، يتقاتلون باستمرار، على الرغم من أن لديهم هدفًا مشتركًا: إعادة سكان الكوكب/ إعادة البشرية للكوكب.

العرض يعبر عن مملكتان من البشرية الأول فقد معنى كلمة الحب بشكل لا يمكن استرداده، وهو يسقط نحو الانقراض، والثاني يعيش في تناغم وسلام. تصطدم حماقة الرجال/ البشر بالحب الذي أظهرته المخلوقات البحرية. هي قصة قسوة وحلول ومساومات للتفاهم، من المحاولات الأخيرة، من الفرص الأخيرة، هل يستحق الجنس البشري البقاء على قيد الحياة ونشر العرقيات والفصائل، قبل أن تصبح عملية الانقراض لا رجعة فيها؟