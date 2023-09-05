معاون وزيرة الهجرة: الشباب المصرى مؤهل ولديه فرص واعدة فى الدول الأوروبية

قالت الدكتور سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة، إن مصر لديها تجربة مميزة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن مشروع المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة يستهدف توفير فرص عمل آمنة للشباب.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن الوزارة تعمل في 14 محافظة من ضمن المحافظات المصدرة للهجرة من خلال التوعية، وتسعى لتوفير فرص عمل آمنة للشباب من خلال منحهم تدريب وفق المعايير الأوروبية.

الشباب في مصر مؤهل للعمل في أوروبا

وأكدت أن الشباب المصري ولديه قدرة عالية على اكتساب المهارات المختلفة، وأن الشباب في مصر مؤهل ولديه فرص واعدة في الدول العربية والأوروبية، حيث يسد الفجوة الخاصة بأسواق العمل في القارة العجوز الأوروبية.

وختمت بأن مبادرة مراكب النجاة لاقت اهتمامًا دوليًا كبيرًا، ومسئولو الحكومة القبرصية أشادوا بتجربة المركز المصري الألماني.