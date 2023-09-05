الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معاون وزيرة الهجرة: الشباب المصرى مؤهل ولديه فرص واعدة فى الدول الأوروبية

الدكتور سارة مأمون
الدكتور سارة مأمون

قالت الدكتور سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة، إن مصر لديها تجربة مميزة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن مشروع المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة يستهدف توفير فرص عمل آمنة للشباب.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن الوزارة تعمل في  14 محافظة من ضمن المحافظات المصدرة للهجرة من خلال التوعية، وتسعى لتوفير فرص عمل آمنة للشباب من خلال منحهم تدريب وفق المعايير الأوروبية.

الشباب في مصر مؤهل للعمل في أوروبا 

وأكدت أن الشباب المصري ولديه قدرة عالية على اكتساب المهارات المختلفة، وأن الشباب في مصر مؤهل ولديه فرص واعدة في الدول العربية والأوروبية، حيث يسد الفجوة الخاصة بأسواق العمل في القارة العجوز الأوروبية.

وختمت بأن مبادرة مراكب النجاة لاقت اهتمامًا دوليًا كبيرًا، ومسئولو الحكومة القبرصية أشادوا بتجربة المركز المصري الألماني.

فرص عمل فرص عمل آمنة الهجرة الهجرة غير الشرعية المركز المصري الألماني

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بعد استغاثة نجلاء فتحى.. "سارقو النحاس الأصفر" يطاردون مشروع "عاش هنا" بالمحافظات

مادة غريبة تثير القلق في زفتى تسبب اختناقا ونفوقا للماشية

"الرياضة" تطالب بالتحقيق مع القيعى والمنيسى.. وحسم شكوى الشيبى ضد حسين الشحات

بعد سرقة لافتة اسم زوجها الراحل.. نجلاء فتحي تستغيث بـ"الثقافة"

جولة مشاورات ثلاثية.. نص البيان المشترك لمصر واليابان والأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

أعزائي أبناء الجمهورية الجديدة ..أنتم الأكثر حظا

لواء. محسن الفحام

ولتستمر مسيرة العطاء والتنمية

إبراهيم داود

معركة فى الخلاء

منى رجب

البنات المصريات قادمات.. ومصر الحديثة ستنتصر

ماجد حبته

مستشفى نيروبى القبطى

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سفير أمريكا الجديد فى إسرائيل.. لماذا استعاد بايدن مسئولًا من «إدارة أوباما» الآن؟

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بعدم ترحيل الإريتريين من تل أبيب

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين