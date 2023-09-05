الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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بعوائد للاقتصاد.. أبرز اقتراحات الرئيس السيسي عن "الهجرة الشرعية"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صرحت داريا كيسيتش، وزيرة رعاية الأسرة والسكان في صربيا، أن بلادها تشهد انخفاض في النمو السكاني على مدي 5 عقود متتالية فيما يصل معدل الإنجاب الآن نحو 1.4 %، مما يجعلها تكافح أجل الحصول على مواليد جدد سنويا.

تفعيل الهجرة الشرعية للدول التي تعاني نقصا في المواليد

وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تصريحات وزيرة صربيا، خلال جلسة العمل الأولى بالمؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عن انخفاض المواليد في صربيا بتفعيل الهجرة الشرعية للدول التي تعاني نقصا في المواليد.

ويرصد “الدستور” خلال الإنفوجراف التالي اقتراح الرئيس السيسي للهجرة الشرعية وفوائدها الاقتصادية:

الهجرة الشرعية صربيا الرئيس عبدالفتاح السيسي المواليد في اقتراح الرئيس السيسي

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