أبرزها مشاركة الشاشة.. 7 ميزات أطلقها واتساب فى 2023 حتى الآن

قدمت “ميتا” العديد من التحسينات الملحوظة على “واتساب” هذا العام، حيث تتوفر الآن ميزات مثل قفل الدردشة وزر التحرير والصور عالية الدقة ومشاركة الشاشة والمزيد للجميع، مما يجعل هذا التطبيق أكثر فائدة بعدة طرق.

وفيما يلي 7 ميزات رئيسية أطلقها واتساب في عام 2023:

قفل الدردشة

أضاف واتساب WhatsApp مؤخرًا القدرة على قفل محادثاتك الشخصية الفائقة. يحتاج الأشخاص فقط إلى الانتقال إلى قسم الملف الشخصي للدردشة والنقر على ميزة شات لوك Chat Lock لتمكينها.

وسيتعين عليك اتباع هذه الخطوة لكل محادثة، وستتم إضافة جميع الدردشات المقفلة إلى مجلد يظهر في الجزء العلوي من الشاشة.

صفات صور عالية الدقة

أضاف واتساب WhatsApp مؤخرًا خيارًا لإرسال صور عالية الجودة إلى جهات الاتصال، ويكون خيار الجودة HD مرئيًا فقط عند محاولة إرسال ملف عالي الجودة من واتسابWhatsApp.

وضع في اعتبارك أن واتساب لا يرسل الصور بجودتها الأصلية ولا يزال يقوم ببعض ضغط الصور، وقد يكون هذا مخيبا للآمال بالنسبة للمستخدمين، ولكنك على الأقل قادر على إرسال صور ذات جودة أفضل للأفراد والمجموعات.

اخفاء التواجد على الإنترنت

يمكن لمستخدمي واتساب WhatsApp أيضًا إخفاء تواجدهم عبر الإنترنت في التطبيق بعبارات أبسط، لن يتمكن أحد من معرفة ما إذا كنت تستخدم تطبيق المراسلة لأن تمكين هذا الخيار سيؤدي إلى إخفاء علامة "متصل" من حسابك.

إسكات المكالمات غير المعروفة

يمكن لأي شخص لديه رقم هاتفك الاتصال بك على WhatsApp. ولكن يمكنك حظر رقم هاتف معروف أو اختيار إسكات المكالمات الواردة من متصلين غير معروفين عن طريق تغيير إعدادات الخصوصية لديك.

إن إسكات المكالمات الواردة من المتصلين غير المعروفين يعني أنه يمكنك التركيز على المحادثات التي تهمك، مع الحفاظ على خصوصيتك ومنع الاتصال غير المرغوب فيه.

الواتس آب على عدة هواتف

لقد منحنا واتساب WhatsApp أخيرًا القدرة على استخدام نفس الحساب الخاص بنا على أجهزة متعددة، لذلك تعمل الميزة بشكل أساسي مثل كيفية استخدام WhatsApp Web.

كل ما عليك فعله هو أن تفترض أنك تريد تشغيل التطبيق على هاتف مختلف، ببساطة، قم بتنزيل التطبيق على الجهاز الجديد، وأثناء وجودك على الشاشة التي تقول أدخل رقم هاتفك، ما عليك سوى النقر على النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن وتحديد الارتباط بالحساب الحالي. بعد ذلك، قم بمسح رمز QR ضوئيًا من هاتفك الأساسي، وفويلا، ويمكنك الآن تشغيل نفس حساب واتساب WhatsApp على هاتفين ذكيين. ويمكنك القيام بذلك في وقت واحد على 4 أجهزة مختلفة، وهو أمر رائع وسهل الاستخدام.

تحرير الرسائل

يمكنك الآن تعديل رسائل واتساب WhatsApp المرسلة، وذلك لتصحيح أي خطأ أو تعديل رسالتك للقيام بذلك، انقر مع الاستمرار على الرسالة التي ترغب في تحريرها.

الآن حدد خيار "تحرير" من قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن. قم بإجراء التغييرات على النص واضغط على خيار "تحديد" لإنهاء التغييرات. لاحظ أنه لا يمكنك تحرير النصوص إلا خلال أول 15 دقيقة، وستكون هناك علامة محررة أسفل الرسالة المعدلة.

مشاركة الشاشة

أعلن تطبيق واتساب عن إضافة ميزة جديدة. يتيح الآن للمستخدمين مشاركة شاشة هواتفهم أثناء مكالمات الفيديو. مع هذا التحديث، يسهل تطبيق واتساب WhatsApp على المستخدمين التعاون في المستندات وعرض العروض التقديمية والمزيد. علاوة على ذلك، سيتمكن المرء الآن أيضًا من تقديم الدعم الفني للعائلة والأصدقاء بسهولة. على سبيل المثال، إذا كان والديك بحاجة إلى تحديث شيء ما في إعدادات هواتفهم، فيمكنك مساعدتهم في القيام بذلك باستخدام ميزة مشاركة شاشة مكالمات الفيديو في واتساب WhatsApp.