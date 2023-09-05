"البحوث الزراعية" ينظم يومًا حقليًا لحصاد محصول الأرز بالدقهلية

نظّم معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوما حقليا لحصاد محصول الأرز بالدقهلية.

وقام د.علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية ووكلاء المعهد بحضور يوم حصاد موسع لمحصول الأرز بمركز شربين بالدقهلية ضمن فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه في الأرز، بحضور عدد كبير من المزارعين والجهاز الإرشادي بالمحافظة وأساتذة الجامعات، إضافة إلى 14 متدربًا من عدة دول إفريقية حضروا إلى مصر للتدريب بمركز التدريب بالأرز الذي يحضر إليه كل عام مجموعات من الدول الإفريقية للتدريب.

وأكد د.علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن زراعات محصول الأرز هذا العام مبشرة، وأن المحصول لم يتأثر بالموجة الحارة حيث إن المحصول في مرحلة النمو الخضري ولم يصل المحصول بعد لمرحلة طرد السنابل، بينما نعاني من موجة حارة تؤثر على كل المحاصيل وليس الأرز فقط، وهى موجة تجتاح العالم.

وقال خليل، لـ"الدستور"، إن بشاير الزراعات المبكرة ستشهد حصادا جديدا للمحصول في أغسطس المقبل، وعلى المزارعين توخي الحذر من ارتفاع دراجات الحرارة وأثرها على المحصول، وأن أي مرض يصيب محصول سيتم معالجته بمحلول رخيص لأحد المبيدات الموصي بها ولدينا بعد التوصيات الفنية نقدمها للمزارعين التي تخفف من الموجة الحارة مثل التوصيات الخاصة بعمليات الري.

وأضاف مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أن مساحات الأرز المصرح بها في 7 محافظات بمنطقة الدلتا تكفي الاستهلاك المحلي وجار حصر المساحات التي تمت زراعتها هذا العام في جميع المحافظات، وأشاد الحضور بالصنف المميز سخا ١٧٨ وطريقة الزراعة بالتسطير بذرة جافة في أرض جافة الموفرة للمياه، وتم تقدير المحصول أمام الجميع حيث أعطت العينة التقديرية 4.4 طن للفدان، وأبدى صاحب الحقل والمزارعون سعادتهم بهذه الإنتاجية.