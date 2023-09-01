الزراعة: إنتاج محصول الأرز مُبشر وتوقعات بانخفاض الأسعار

أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إنتاج محصول الأرز هذا العام وفير ومبشر ويتم حاليًا حصاد الأصناف المبكرة، وخاصة في المحافظات الشمالية الشرقية والبحيرة وكفرالشيخ في نطاق الأصناف المبكرة والمزروعة مبكرًا وأن الكميات من المساحة المزروعة هذا العام تكفي الاحتياجات المحلية من استهلاك الأرز خلال الموسم الجديد.

زيادة الإنتاج من محصول الأرز

وقال "الشناوي" في تصريحات لـ"الدستور"، إنه من المتوقع زيادة الإنتاجية هذا العام عن العام الماضي وإن متوسط إنتاجية الفدان يقترب من 4 أطنان أرز شعير، كما أنه من المتوقع مع زيادة الإنتاجية هذا العام انخفاض الأسعار في العام الجديد، وعودة الأسعار إلى ما كانت عليه في وقت سابق، مشيرًا إلى أن القطاع يتابع حصاد محصول الأرز في المحافظات المنتجة في الوجه البحري بالتنسيق مع مديريات الزراعة في هذه المحافظات.

محصول غذائي استراتيجي

من جانبه، أكد الدكتور سعد محمد شبل، الأستاذ بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محصول الأرز ثاني محصول استراتيجي بين المحاصيل الغذائية بعد محصول القمح وله دور أساسي في توفير الغذاء وتقليل استيراد القمح، ويكفي مصر من زراعته نحو مليون و300 ألف فدان وستزداد المساحة هذا العام عن المساحة المزروعة ومن المتوقع أن يكون المحصول أكثر من الاستهلاك المحلي هذا العام.

وقال "شبل" في تصريحات لـ"الدستور" إن مصر تتميز بالأصناف عالية الإنتاجية والمناسبة للسوقين المحلية والعالمية، والتي تمت تربيتها محليًا وتتناسب مع التغيرات المناخية وقلة المياه، مشيرًا إلى أن محصول الأرز يتأثر كباقي المحاصيل الاستراتيجية بالتغيرات المناخية خاصة ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأضاف "شبل" أنه قد زاد انتشار مرض اللفحة بسبب التغيرات المناخية، وقد تمت معالجتها للمساحات التي ظهرت فيها إصابات ورشه بالمبيدات اللازمة للمكافحة، وقد بدأ بالفعل حصاد المساحات المبكرة حتى الآن والمزروعة في المحافظات الشمالية والمناطق التي اعتمدت على زراعة الأرز المبكر من المزارعين.