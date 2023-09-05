الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام عبدالغفار: مبادرات الصحة الإنجابية واحدة من آليات الاستراتيجية الوطنية للسكان

حسام عبدالغفار
حسام عبدالغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الصحة، إن دعم وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر العالمي للسكان، يدل على مدى اهتمام الدولة بقضية السكان وأنها قضية وطن يحتاج لحياة كريمة، ولن تتم إلا من خلال ضبط النمو السكاني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيادة السكانية تحتاج لتضافر كل الجهود بالدولة، وهي قضية وعي ولهذا كان هناك توجيهات من الرئيس خلال المؤتمر بأن يكون للمجلس القومي للسكان دور أكبر خلال الفترة المقبلة.

المؤتمر تناول تأثير المشكلة السكانية على الواقع المحلي والعالمي

وتابع عبدالغفار، أن المؤتمر تناول تأثير المشكلة السكانية على الواقع المحلي والعالمي، مؤكدًا أن ما تمت مناقشته في الجلسة الافتتاحية وما سيتم مناقشته تباعًا فإن الاستراتيجية الوطنية هي نتاج عمل الخبراء العالميين، والمنظمات الدولية وتجارب الدول التي تتشابه معنا في الموروث الاجتماعي والثقافي.

وأكد أن مبادرات الصحة الإنجابية واحدة من آليات الاستراتيجية الوطنية للسكان، والتي تعتمد على محاور كثيرة أساسها تحقيق الاستحقاقات للمواطن المصري وأحد هذه الاستحقاق الوسائل التي تستخدم لضبط الفترات البينية بين الحمل والآخر، والمبادرات التي تعتمد على الصحة والمشورة وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للأم والجنين هي واحدة من الآليات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسكان.

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