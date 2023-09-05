الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رمضان عبدالمعز: الزواج فى الإسلام يتوقف على دين وخلق الشاب وليس وضعه المالى

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، إن الزواج في الإسلام لا يقصد به القدر المالي الذي يمتلكه الشخص الذي يريد الزواج على الإطلاق، أي أن الزواج في الإسلام يتوقف على الخلق والدين وليس الوضع الاجتماعي والمالي للشاب.

الزواج في الإسلام

وأكد عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من اختار زوج ابنته فاطمة سيدنا علي بن أي طالب، بالرغم من أن سيدنا علي كان وضعه المالي أقل بكثير من وضع السيدة فاطمة ابنة النبي.

وتابع: "السيدة فاطمة قلب أبيها كثر خطابها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في أن يزوجها لسيدنا علي ابن أبي طالب، وذلك لخلقه ودينه القوي، ونظراً لأن سيدنا علي كان وضعه المادي سيء سيطر عليه الخجل من أن يتقدم لخطبة ابنة النبي، ولكن النبي أزال هذا الخجل ووافق على الزواج مباشرة".

يغنيهم الله من فضله

وأضاف في حديثه، أن الزواج في الإسلام لا يتوقف على الأغنياء مثلما يحدث الآن في هذا العصر، حيث قال الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر "أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله"، أي أنه يتم الموافقة على الشباب بعد التأكد من وضعه الأخلاقي والديني وليس المال.

الزواج في الإسلام رمضان عبد المغز لعلهم يفقهون دي ام سي

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