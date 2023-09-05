الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إيهاب فهمى يشيد بمهرجان القلعة للموسيقى: التهامى منشدى المفضل

إيهاب فهمي مع محررة
إيهاب فهمي مع محررة الدستور

أعرب الفنان إيهاب فهمي عن سعادته البالغة بتواجده في حفل الشيخ ياسين التهامي الذي أقيم، أمس، في قلعة صلاح الدين الأيوبي، ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في نسخته الـ31.

وقال فهمي، لـ"الدستور":"أنا جيت مخصوص امبارح عشان أحضر حفل الشيخ ياسين التهامي وفرقته، وفكرة وجود الحفل في مكان تاريخي مثل قلعة صلاح الدين الأيوبي هي فكرة عظيمة والشيخ ياسين لو راح آخر الدنيا نروح ورا".

وقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشارًا واسعًا وقاعدة جماهيرية كبيرة.

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وتتواصل الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء على مدار 14 يومًا وتقام فى الفترة من الجمعة 25 اغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر وتضم 45 حفلًا متنوعًا منهم 31 حفلًا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، أحمد جمال، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

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