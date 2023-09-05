الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

18 سبتمبر.. مؤتمر حول قضايا المناخ والبيئة بـ"أزهر دمنهور"

د.محمد عبد الله مغازي
د.محمد عبد الله مغازي

تقيّم كلية الشريعة والقانون بدمنهور جامعة الأزهر مؤتمرها الدولي العلمي الرابع حول قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون 18 من سبتمبر الجاري بالاشتراك مع كليتي: الشريعة والقانون بطنطا، والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف؛ وذلك في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي تحرص عليه دائمًا.

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وقال الدكتور محمد عبد الله مغازي، عميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، رئيس المؤتمر، إن المؤتمر يقام برعاية كريمة من د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

الإسهام في القضايا الهامة والحيوية

أوضح عميد الكلية أن اختيار عنوان المؤتمر جاء لوجوب الإسهام فـي القضايا المهمة والحيوية على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، والإدلاء فيها بدلوها بتقديم الآراء الفقهية والقانونية المتخصصة التي من شأنها رفع الوعي والثقافة العامة تجاه هذه القضايا، وإفادة المختصين وصانعي القرار بما يسهم في اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حيالها.

أضاف د.طه الرشيدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يهدف لعرض مشكلات التغير المناخي من مختلف الجوانب وبيان الملاحظات الفقهية والقانونية المتعلقة بالإجراءات المطلوبة لعلاجها، وطرح خطوات عملية بصياغة فقهية قانونية في قضايا التغييرات المناخية.

مظاهر التغييرات المناخية وأسبابها

وشدد على أن محاور المؤتمر الفقهية تتناول الدلائل العلمية على القدرة الإلهية في تكوين الغلاف الجوي، ومظاهر التغييرات المناخية وأسبابها وآثار التغيرات المناخية والحلول العلمية المقترحة للتغلب على آثار التغيرات المناخية في إطار القدرات المصرية، وتناول الجهود المصرية العملية لمواجهة التغيرات المناخية.

أضاف أن محاور المؤتمر القانونية تتناول أثر التغيرات المناخية على تنفيذ الالتزامات التعاقدية الوطنية والدولية مسئولية الشركات العامة والخاصة عن الإهمال المناخي، وتاثير التغيرات المناخية على التجارة الدولية، وتأثير حقوق الملكية الفكرية على نقل التكنولوجيا للدول النامية وانعكاسه على قدرة مواجهة التغيرات المناخية، إضافة إلى تناول محاور أخرى عديدة فقهية وقانونية.

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