البرازيل تطلق أكبر عملية إزالة لمزارع الماشية غير القانونية في الأمازون

أطلقت الحكومة البرازيلية أكبر عملية لها على الإطلاق لإزالة آلاف الأبقار المملوكة للمستوليين غير القانونيين على الأراضي من أراضي السكان الأصليين في غابات الأمازون المطيرة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تقوم ثلاث مروحيات وعشرات المركبات وفرقة مدججة بالسلاح من الشرطة وحراس البيئة بتنفيذ حملة الماشية، التي حاولت العصابات الإجرامية منعها عن طريق إشعال الحرائق على الطريق، وتدمير الجسور وترهيب السائقين.

تهدف عملية إيراها تابيرو ("إزالة الثور" بلغة سكان أسوريني الأصليين) إلى استعادة سيطرة الدولة على إقليم إيتونا-إيتاتا الأصلي، الذي عانى من أسوأ عمليات إزالة الغابات والغزوات في منطقة الأمازون خلال الرئاسة السابقة للقومي جاير. بولسونارو.

الحد من الجرائم البيئة

منذ تغيير السلطة في بداية هذا العام، وعد الرئيس اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بالحد من الجرائم البيئية، ووقف توسيع الحدود الزراعية، وتحقيق هدف القضاء على إزالة الغابات بحلول عام 2030.

وقالت وزيرة البيئة مارينا سيلفا أطلقت سلسلة من العمليات لطرد عمال المناجم ومربي الماشية غير القانونيين من أراضي السكان الأصليين والأراضي العامة الأخرى الخاضعة لحماية الدولة.

وقال قائد العملية، جيفانيلدو ليما، وهو وكيل وكالة حماية البيئة الرئيسية التابعة للحكومة، إيباما، إن هذه كانت عملية رمزية سياسياً على خط المواجهة للجريمة البيئية في ولاية بارا بالأمازون.

وتابع التقرير "لقد تم التخطيط لإزالة الغابات في إيتونا-إيتاتا وتنفيذها من قبل عصابة تتمتع بسلطة سياسية كبيرة. إن نجاح هذه العملية يظهر قدرتنا على مكافحة الجريمة في منطقة الأمازون، التي أصبحت منظمة بشكل متزايد”.

وشارك في المشروع تحالف من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك إيباما، والشرطة الفيدرالية، وشرطة المرور، ووكالة شؤون السكان الأصليين، ومعهد شيكو مينديز لحفظ التنوع البيولوجي.

اتخذت دراسة حكومية في عام 2011 خطوة لترسيم حدود منطقة إيتونا-إيتاتا للسكان الأصليين رسميًا، وهي مساحة تبلغ 142 ألف هكتار، أي بحجم لندن الكبرى تقريبًا، وكانت موطنًا لمجتمع معزول، إيجارابي إيبياسافا. بمجرد بدء هذه العملية، تمنع الولاية الأشخاص غير الأصليين من دخول المنطقة. ولتحدي ذلك وإضعاف التطبيق، بدأ مستولي الأراضي المحليون - المعروفون باسم جريليروس - بغزو المنطقة، وأحرقوا الغابة وملء الأرض بالأبقار. وقد تسارع هذا الأمر كثيرًا خلال رئاسة بولسونارو، لدرجة أن منطقة إيتونا-إيتاتا كانت أكثر مناطق السكان الأصليين إزالةً للغابات في منطقة الأمازون بأكملها في عام 2019.